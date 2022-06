Dalmata Continua Con Sus Lanzamientos Previstos Con Un “Nuevo Mundo”

El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a nivel mundial

Bogotá ,Colombia.- Enfocado en lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar, Dalmata presenta “Nuevo Mundo” tema que nos habla del deseo de explorar un nuevo mundo que se ve reflejado a través de una mujer y el amor. “Desde que nacemos llegamos como exploradores a un nuevo mundo y así nos pasamos la vida buscando nuevos mundos que explorar” expresó el cantante puertorriqueño.

La producción del tema estuvo a cargo de Santiago Munera Penagos y Andrés Mauricio Acosta Echeverri conocidos como (Goldenmindz) quienes recientemente han trabajado con artistas como Christian Nodal, Shakira, Rauw Alejandro, CNCO, Natti Natasha, entre otros.

El videoclip fue dirigido por Óscar Váquez, podemos ver cómo Dalmata descubre a través de un telescopio un nuevo mundo reflejado a través de una mujer.

“Nuevo Mundo” ya está disponible a nivel mundial en todas las plataformas digitales y forma parte de una serie de lanzamientos que Dalmata ha hecho desde el 2021 (“Belleza Latina” Remix feat Ñejo, “Viajeros” feat Elysanij, “Incontrolable” y “Un último Aliento”), los cuales en conjunto conformarán un EP que está próximo a ver la luz.

Previo a este lanzamiento, Dalmata presentó un remix de “Dile a tu amiga”, en conmemoración a los 10 años de la canción.

Tenemos la certeza de que su nuevo EP dará mucho de qué hablar y hará disfrutar los corazones de sus fieles seguidores, con un Dalmata más maduro, agradecido con el público que lo ha esperado firme por más de 5 años y que ahora forman parte de su familia musical.

MÁS ACERCA DE DALMATA:

Dalmata cuyo nombre es Fernando Mangual nació el 29 de Febrero de 1980 en Puerto Rico. Siempre mostró interés por el arte, influenciado por su padre músico, escuchaba salsa interpretada por artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades, a los 10 años demuestra su gusto por la música e inicia su carrera escribiendo canciones. Soñando y visualizando que de grande sería un gran autor y productor. A corta edad decide emanciparse y mudarse a San Juan de Puerto Rico en busca de una estabilidad económica. Comienza a trabajar en un estudio de grabación recomendado por amigos y es en ese momento su trabajo era componer y producir canciones, sin pensar a llegar a ser intérprete.

En el año 2002 debuta en la canción ‘No te hagas la difícil’ y ‘Que empiece la acción’ para la producción de Fatal Fantassy 2; además de participar en varias producciones Dálmata debutó en uno de los sencillos del dúo Plan B llamada ‘Lento, muévete’. En ese mismo año conoce a Ñejo, quien sería su compañero musical y pieza en su carrera, aunque nunca fueron un dúo oficial, se juntaron para crear varias canciones y nunca dejaron sus carreras como solistas. En 2007 estrena su afamado tema ‘Pasarela’ que fue parte del disco Flow la Discoteca 2, alcanzando la posición #10 en el Latin tropical Airplay de Billboard convirtiéndose en un fenómeno en Sudamérica.

Continuando con su carrera como solista, lanza en 2014 su primer álbum de estudio titulado ‘Dálmata Collection’, el cual contó con las colaboraciones de grandes artistas como Zion & Lennox los cuales juntos crearon su hit Dulce Carita.

Es en 2014 también, en pleno apogeo del reggaetón y de su carrera, después de grabar Dulce carita, es que Dalmata decide hacer una pausa en la música para dedicarse a sanar algunos temas personales y poder ver crecer a sus hijos. Solo hizo pocas colaboraciones, entre ellas su participación en la canción Sutra, de Sebastián Yatra.

Luego de 5 años de la separación junto a su compañero Ñejo, se reúnen y lanzan ‘Que tu quieres’ junto a los cantantes Jowell y Randy. En 2019, participó en la canción ‘Mañana no hay clase’ de Sebastián Yatra, en el 2020 en la canción ‘Vete, Vete’ de Maluma para su álbum ‘Papi Juancho’ y en XX remix junto a Feid. Canción del disco Bahía Ducati.

Para el 2020 ratifico su gran regreso como solista para atender ese público fiel que lo espero . Este año nos promete muchas más música y colaboraciones.