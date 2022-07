DamarisCRS tiene a Nacho como cómplice en su nuevo tema “Cuéntale”

CARACAS,VENEZUELA.- Tal y como lo habíamos comentado este 2022 ha estado lleno de música de la cantante dominicana DamarisCRS y ahora viene un tema como “Cuéntale” y al respecto ella misma nos comenta que es uno de los primeros temas que escribí de reggaetón:

“Había armado la base, todo autoría mía, es de los primeros temas que escribí de reggaetón. Se lo presenté a Nacho pero nunca pensé que ese tema iba a conectar tanto con él, cuando lo escuchó pidió que lo repitiera y me dijo “como que caigo ahí, le dije ¿tú crees? y nos metimos al estudio. Cuando se terminó de armar la historia de una relación en donde ella pide cuéntale a tu esposa que estás conmigo, fue una dinámica increíble que todavía no me lo creo.

Nos dices que es un tema de tu autoría ¿cómo le das vida?

Estando en casa, escuchando diferentes reggaetones, nunca había escuchado que una mujer pidiera cuéntale lo de nosotros, que soy mejor que ella, no había visto como esa tiranía de una mujer para decírselo al hombre, regularmente es al revés. Así nace “Cuéntale”, para mí es un ritmo diferente, muy comercial y con una historia que puede conectar con las personas. Me sentí súper agradecida con el resultado, Nacho quedó encantadísimo y yo le dije vamos pa’rriba.

El video también debe guardar una energía muy particular

El video espectacular, fueron tantas emociones que pude sentir en ese momento, grabando con una persona que ha recorrido medio mundo con su música, que ama su carrera, me sentí de una manera que yo era la alumna y él el profesor. Me atrevo a decir que no sabía si estaba preparada para ese momento y cuando llegó me di cuenta que sí lo estaba, expresarme en una cámara, tener feeling y hacer un video que se entienda textual y visualmente, fue algo fenomenal.

Has realizado varias colaboraciones en lo que va de tu carrera ¿con cuál te sientes más satisfecha?

Yo no sé si es adelantarme a los hechos pero siento que la gente va a conectar mucho con lo de Nacho, es una historia que lleva un drama, la química entre nosotros dos en el video, lo que quisimos expresarle al público de verdad que fue algo que creo que cualquier persona que la escuche, se va a sentir identificada.

En poco tiempo has dado pasos gigantes, muy firmes ¿cómo te sientes?

Super agradecida porque nunca pensé estar donde estoy ahora mismo, mucho menos en una colaboración con Nacho un joven que yo siempre veía desde que era pequeña con “Niña Bonita”, siempre lo veía como un sueño en la televisión y yo ser parte de eso, es un logro que nunca pensé, la música me trajo aquí. Yo lo miraba con respeto y admiración porque luego de verlo en la televisión ahora lo tenía enfrente y me preguntaba ¿en serio estoy grabando con Nacho?

La experiencia, los consejos que me brindó, cómo se abrió conmigo, lo valoro mucho, eso fue incondicional, nunca cambiaría ese momento por nada.

De los talentos que vienen detrás ya hay quienes quisieran hacer alguna colaboración contigo ¿qué les dirías?

Yo les diría que sí, soy muy abierta en eso, porque a mí me dieron una oportunidad por qué no dársela a alguien que viene subiendo, que igual que yo tiene las mismas ganas, el mismo entusiasmo, que le pone la misma dedicación que yo. Hay muchos jóvenes que van creciendo, me gusta mucho el talento de Chris Lebron, La Ross María, Yabriel, entre otros que actualmente están mostrando un gran potencial.

Y si de potencial hablamos DamarisCRS tiene aún mucho por mostrar pues alista la salida de otra colaboración ahora con Juan Magan, pero mientras tanto asegura que con “Cuéntale” da otra pequeña muestra de su gran talento.

