Damián Genovese, el rockstar de #Eneamiga

El actor regresa a la pantalla chica interpretando a Guillermo Castillo, su personaje en la telenovela transmitida en prime time por el canal de Horizonte. Espera, con emoción, que los televidentes puedan apreciar su interpretación.

Luego de asumir distintos roles que le han llevado a ser referencia en la televisión venezolana, Damián Genovese se enfrenta a un nuevo desafío profesional: dar vida a Guillermo Castillo, uno de los protagonistas de #Eneamiga, telenovela transmitida por Televen de lunes a viernes a las 9 de la noche.

El personaje de “Guille” narra la historia de un músico que se acaba de separar de su banda de rock, está desempleado y le toca asumir el intercambio de rol con su esposa para convertirse ahora en “amo de casa” y cuidar de su hija. Al no tener un empleo fijo, realiza uno que otro trabajo por fuera, pero siempre de la mano de su pasión: la música.

En cuanto a la experiencia con esta telenovela, Genovese expresó que para él cada personaje es un nuevo reto “en esta ocasión me lo disfruté un montón”. Añadiendo que siempre ha encontrado ciertas características en común con él en todos los roles que ha asumido y Guille no fue la excepción. La sensibilidad y el amor por la familia son aspectos que ambos comparten.

Esta producción muestra de cerca el mundo de las redes sociales, pero también la realidad detrás de ellas, esa que no todos conocen. Es precisamente ese el mensaje que busca transmitir a los televidentes: “No todo lo que brilla es oro. Detrás de lo que se aparenta en las redes, todos vivimos momentos difíciles llenos de matices, pero al final el amor prevalece”, mencionó.

– ¿Cómo se siente al darle vida a Guillermo Castillo?

Cada personaje es un nuevo reto y en esta ocasión lo disfruté un montón.

– ¿Podría comentar un poco sobre el proceso de creación del personaje?

Siempre hay que entender lo que escribe el autor para poder darle forma al personaje. Saber de dónde viene, sus características psicológicas y su entorno, cómo reacciona a determinadas situaciones.

– ¿Quién es Guille? ¿Cómo lo describiría?

Guille es un músico que se acaba de separar de su banda de rock, está desempleado y tiene que asumir el intercambio de rol con su esposa para asumir el papel de “amo de casa”. Cuidando a su hija y matando tigres, ya que su pasión es la música.

-¿Tiene Guille características en común con Damián?

Cuando uno interpreta un personaje siempre habrá una característica en común. En esta ocasión, hay muy poco parecido en cuanto a su historia, pero somos igual de sensibles y compartimos el amor de familia.

– ¿Qué se siente volver a la pantalla chica nacional?

Afortunadamente los lapsos en los que he dejado de trabajar han sido muy pocos. RCTV se ha dedicado a no parar de producir y eso es una bendición. Siempre de alguna forma he estado al aire así sea en novelas repetidas, pero en esta ocasión me llena de emoción que el público pueda disfrutar de esta nueva producción y aprecien mi interpretación.

-En cuanto a su experiencia actoral ¿Qué tiene este dramático de distinto?

-Está producción tiene el corte de serie, pero también esa parte rosa que contiene toda novela. Es muy actual con todo el tema de las redes. Es una “seriela” así la llamamos porque como comenté es una mezcla entre serie y novela. Muy fresca y un producto de alta calidad.

– ¿Cuál es el mensaje que le quieren transmitir al público con #Eneamiga?

-Que no todo lo que brilla es oro. Detrás de lo que se aparenta en las redes todos vivimos momentos difíciles llenos de matices, pero que al final el amor prevalece.

-Háblenos de su experiencia al compartir escenas con talento joven y emergente

-El talento joven se acoplo muy bien y es bueno para la pantalla ver rostros nuevos.

