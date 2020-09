“Dance On Venezuela” anuncia su primera edición

“Dance On Venezuela” (Bailar en Venezuela) anuncia su primera edición y trata de una competencia de baile On Line producida y dirigida por los venezolanos Yorvin David Mijares y Brian Urea.

El proyecto busca destacar las destrezas y habilidades de la danza a través de la puesta en escena de diversos bailarines los cuales desde ya pueden postularse a través del llamado a casting que sus organizadores habilitaron a través de la cuenta de Instagram: @danceon.ve

A través de un comunicado Yorvin y Brian notificaron lo siguiente: “… somos una competencia de baile nacional e internacional que se estrena en la plataforma digital… En nuestra primera edición el género que queremos destacar será el comercial… Nuestro reto es motivar a los amantes de la danza para que presenten su talento a través del baile en un formato que se adapta a los nuevos tiempos”.

“Dance On Venezuela” ya inició la evaluación de los postulados, y mantendrá activa su plataforma para que todos los interesados sigan las bases del concurso y así opten por un puesto en la final que se está anunciando para el venidero mes de octubre.

El proyecto contará con evaluaciones y orientaciones 100% digitales, adaptados a las circunstancias generadas a raíz del Covid 19; el premio final será una destacada suma de dinero que compensará el esfuerzo del participante que resulte ganador.

Para mayor información pueden seguir las cuentas de Instagram: @danceon.ve @brianurea y @yorvindavid

