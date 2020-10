Dani el Rojo es nominado en Venezuela El youtuber español Dani el Rojo, fue nominado por la fundación Tacarigua de Oro en los premios “Yara The Best 2020” con la nominación “Youtuber del Año” al recibir la noticia el españolete brinco de la emoción sería la primera en su carrera profesional que recibe una nominación por parte de Venezuela, en sus redes sociales agradeció a la organización por esta sorpresa que no se la esperaba. https://www.instagram.com/p/ CFzXCMFA_AW/ En una entrevista dijo “Me siento muy contento por esta mención, aquí observas y te das cuenta que estas realizando un gran trabajo agradezco a Venezuela por nominarme con Youtuber del Año lo hago con mucho amor y siempre busco invitados que marquen la diferencia. Aunque el mundo enfrenta una pandemia no ha sido impedimento para Dani donde se mantiene grabando para subir su nuevo a sus redes sociales, su ultimo entrevistado en su programa que lo denomino Barrio Al Rojo en la red social YouTube fue el cantante de rap “Jarfaiter” considerado una de las principales figuras del «rap quinqui» cada semana El Millonario Rojo sorprende a sus seguidores con sus invitados de lujo.

Yoel Díaz



Gente