Daniel Pérez Mora de productor musical a artista plástico con «Vibrant Lines»

El venezolano Daniel Pérez Mora, conocido en el medio artístico como productor ejecutivo y Musical, ahora nos presenta su nueva faceta artistica, con el lanzamiento del proyecto. «Bailando con el Cinetismo».

“El Primo Cinético”, como también es conocido Daniel, lleva varios años creando sus ideas en obras de autor, y finalmente, este 2020 muestra al público su Serie de obras llamadas “Vibrant Lines”, que son inspiradas en sus dos pasiones; el Arte y la Música, logrando optener como resultado, obras que por sus movimientos parecieran que bailaran.

Para Pérez Mora, existen tres maneras de disfrutarlo, si el espectador camina delante de la obra, verá efectos ópticos de movimiento, si la aprecia fijamente con solo un poco de viento podrá ver esos mismos efectos, y por último, la interacción entre las obras y las personas con solo tocarlas, algo que le parece fantástico.

Con el lanzamiento de Vibrant Lines, Daniel ha sido nominado a los reconocidos Premios Tacarigua De Oro Internacional en la ciudad de Miami como “Artista Creativo del Año”, al Yara The Best 2020 en Venezuela como “Artista Creativo del Año” y a los Premios Juventud Venezuela como “Talento Revelación del Año”.

Daniel Pérez Mora realizará una exposición individual en la sede de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos (AVAP) ubicada en Caracas, a partir del 10 de octubre, la misma se extenderá hasta mediados de diciembre; dentro de su exposición estará participando en diversas actividades de labor social de la mano de esta Asociación.

El Club Centro Italo Venezolano, ubicado en Caracas, será el encargado de finalizar este año de lanzamiento para Pérez Mora; con la exposición de su seriado a partir de diciembre.

Redes Sociales: Instagram @elcinetico_danielperezmora

Web Site: elcinetico.portfoliobox.net

Daniel Pérez Mora de productor musical a artista plástico was last modified: by

En : Notas de Prensa