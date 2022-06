Daniel Santacruz comienza su gira por España y Portugal

Miami, FL, 15 de junio de 2022.- (@MinayaPR) El ganador del Latin GRAMMY®, Daniel Santacruz, comienza su gira de presentaciones en España y Portugal junto al bachatero europeo más importante, Dani J, en lo que juntos han denominado D+D organizado por la empresas Doble Music.

La gira comienza este miércoles 15 de junio en Sevilla, luego continúa el viernes 17 en Zaragoza, sábado 18 en Valencia, el domingo 19 en Málaga, para luego pasar a Oporto en Portugal el viernes 24 y terminar el sábado 25 en Adra, Almería.

«Desde hace muchos años veníamos hablando de la idea de hacer una gira juntos ya que nos une una gran amistad y respeto mutuo por las carreras» explicó el artista que ya se encuentra en suelo español y además recibió la noticia de que la canción que interpreta junto a su hermano Manny Cruz y el artista Nacho, «Dame Una Noche» salió nominada a Premio Lo Nuestro como «Tropical Mix (Mejor Colaboración Tropical).

“Dame una noche” cuenta con un video dirigido por Rodrigo Rodríguez, mejor conocido como Rodrigo Films, el cual sobrepasó las expectativas de los artistas logrando plasmar la magia y complicidad que tuvieron en el tema.

NP