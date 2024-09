Daniel Simo Lanza su Nuevo Sencillo “Nada Sin Ti”

Miami, Florida, 13 de septiembre de 2024. – DSIMO RECORDS LLC se enorgullece en anunciar el lanzamiento del nuevo sencillo de Daniel Simo, titulado “Nada Sin Ti”. Esta canción marca un hito especial en la carrera de Daniel, ya que cuenta con la colaboración de una talentosa cantante rusa que, por primera vez, interpreta una canción en español y en el género de la bachata.

“Nada Sin Ti” es una balada romántica que captura la esencia del amor y la dedicación a esa persona especial. Con letras conmovedoras y una melodía envolvente, esta canción promete convertirse en un himno para los enamorados.

La canción fue compuesta por Daniel Simo y el reconocido compositor de bachata, Daniel Monción. La producción musical estuvo a cargo de Daniel Simo, quien también participó en la interpretación del piano, guitarras y coros. El equipo de producción incluye a talentosos músicos como Jerry Romero en los teclados, Chayanne Duverge en el bajo y Mario Guzman (Cholo Bongo) en la percusión. La mezcla y masterización fueron realizadas por Jerry Romero en Miami, Florida.

Créditos:

Productor: Daniel Simo

Piano: Daniel Simo

Guitarras: Daniel Simo

Teclados: Jerry Romero

Bajo: Chayanne Duverge

Coros: Daniel Monción

Percusión: Mario Guzman (Cholo Bongo)

Lugar de producción: Miami, Florida, USA

Mezcla y Masterización: Jerry Romero

“Nada Sin Ti” ya está disponible en todas las plataformas digitales. No te pierdas la oportunidad de escuchar esta hermosa canción y dedicarla a esa persona especial en tu vida.

Charlie Pérez

Tumbao Media Productions

