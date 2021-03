Danny González presenta DIME junto a Dyron Manrique

El genero urbano sigue creciendo en talento y apuestas novedosas en materia musical en todo el territorio nacional, El bogotano Danny González es uno de las figuras con mayor reconocimiento en el centro del país, ahora junto a Dyron Manrique componen un tándem perfecto con fuertes raíces en el bello municipio de Facatativá – Colombia, logrando un sonido urbano notable en el estilo y esencia de cada artista, enriqueciendo el calidad artística de un país líder en el desarrollo de estrellas en el género urbano.

Dime es una canción romántica, un reggaetón agradable que llega bajo dirección musical del destacado productor venezolano Raggamillo, una canción muy bien lograda en su producción inicial con una grata receptividad del publico amante de nuevas apuestas musicales, aprobándola desde su inicio en todas las plataformas digitales desde su lanzamiento en los distintos medios de comunicación nacionales.

El videoclip fue grabado por la reconocida productora Catucs Graphips en la ciudad de Facatativá, un lugar maravilloso que enriquece con su belleza el extremo occidental de la sabana de Bogotana, logrando un concepto visual llamativo en las distintas locaciones que ofrece una región llena de notables talentos de la capacidad apremiante de los artistas Danny González y Dyron Manrique, dejando el nombre de su terruño en alto en los distintos medios de comunicación nacional e internacional.

