DANNY PRYP estrena “WATEKE” una canción que te pondrá a bailar en el 2023

CARACAS, VENEZUELA.-

Danny Pryp ha venido construyendo una carrera que continúa en ascenso, 3 años en donde ha enfocado sus esfuerzos a su pasión más grande, la música urbana en donde, además, mezcla cada una de sus habilidades en una sola expresión artística, pues Danny canta, baila y produce sus propios vídeos, logrando de esta manera, más de 20 canciones con las que ha conseguido enamorar al público con su ya característico sonido de mezclas urbanas.

Ahora, inicia el año 2023 con pie derecho tras el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “WATEKE” que al son del dembow venezolano se convierte en una canción para gozar, bailar y ser así el acompañante perfecto para las fiestas y los carnavales.

“WATEKE” fue escrita por Danny junto a César Pulgarín, Víctor Morales quien es a su vez, papá del también artista venezolano Danny Ocean y Annabela, artista venezolana con quien interpreta el tema; juntos imprimen un toque cómico y divertido a una canción que incita a bailar y cantar con su ritmo contagioso que junto a una letra pegajosa hará que sin duda esté en boca de todo aquel que la escuche.

El video de esta canción fue grabado entre Caracas y Valencia (Venezuela). Contó con un equipo de trabajo muy talentoso dirigido por Luis Figueredo, dancers y extras que sin duda le dieron el aporte de baile, comedia y actuación que buscaba Danny para que el video fuese el complemento perfecto de su canción.

Su compromiso con su arte lo a llevado a trabajar con productores de renombre en la industria en Colombia, España, República Dominicana, Estados Unidos, ahora, en esta etapa Danny quiere llegar al público Latinoamericano e hispanohablante de otros países a quienes quiere contagiar con su inspiración, creatividad y versatilidad. Además de querer concentrarse en trabajar con talentos de su país natal Venezuela.

“Hago música para que quien la escuche se libere de los dramas de la vida cotidiana y se entregue a un mundo de alegría, humor y festejo… “

comenta Danny Pryp

Sobre DANNY PRYP



Danny Pryp es un artista latino-australiano con una interesante mezcla de culturas. Nacido en Venezuela, de ascendencia ucraniana, española, venezolana y colombiana se mudó a Australia hace 20 años y ha pasado toda su vida en Sydney. Danny proviene de una familia con generaciones de cantantes y artistas. En el lado español, toda la familia canta flamenco y baladas españolas.

Tras la muerte de su padre a los 2 años, Danny y su madre volvieron a vivir con sus abuelos, donde su abuela española (Edel) siempre tuvo música de fondo y una gran pasión por todo tipo de géneros musicales. “La música ha sido una parte esencial de mi vida diaria desde la infancia”, dice el artista.



La formación musical de Danny comenzó con una ópera clásica intensiva con Steve Ostrow, conocido por descubrir y entrenar a Bette Midler, Peter Allan y Barry Manilow. También se ha formado con Nicole Alexander, líder en ópera y producción en Australia y Estados Unidos, con sede en Los Ángeles.



Además de la música, Danny Pryp se ha formado como actor, se graduó de la Screenwise School of Acting con Denise Roberts y estudió en privado con Lynette Sheldon y Annie Swan. También es un bailarín entrenado con experiencia en Samba, ha bailado en el Carnaval de Río de Janeiro y apareció en el perfil de “Mondo Thingo” de la televisión ABC en una función de danza de Bollywood.



Las amplias habilidades de interpretación de Danny le han asegurado papeles de liderazgo en foros de entretenimiento de alto perfil que incluyen: Australian Idol TOP 100, Dead Man Walking The Opera (Andrew McManus Presents), actor principal en CA-CHI-PUN, ganador del 3er premio Tropfest (World’s Largest Shorts Festival), así como papeles principales en RENT The Musical & Sweeney Todd in Sydney, Australia.



Como productor / director audiovisual egresado de la Sydney Film School, también ha sido galardonado en el mundo por la producción de sus propios videoclips de música urbana como los premios Hollywood Hills Awards, Best Music Video en el Texas Film Festival Award y Diamond Award en el Concurso de Cine de Hollywood, entre otros.



