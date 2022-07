CARACAS, VENEZUELA.- Luego del éxito obtenido con el tema “Lamada Clandestina” que logró posicionarse dentro del top 5 en “Monitor Latino” como uno de los temas más escuchados en Venezuela, Danry nos llega con su más reciente sencillo promocional «Mi Culpa»

«Mi Culpa» Un tema que nos habla de esos errores que cometemos a diario con las personas que queremos y sin darnos cuenta terminamos lastimándola para luego quedarnos solos, una letra para reflexionar todos los días, nos comenta el artista… Este tema es de mi puño y letra producido junto al Colombiano Cristian Díaz

Danry cuenta en su carrera con otros temas que se encuentran en las plataformas digitales tales como “Llamada Clandestina” «Te vas», «Más duro», «Nuit», «Lamento Boliviano», entre otros.

Este nuevo lanzamiento viene acompañado por un material visual disponible en su canal oficial de YouTube «Danry.oficial» y que ya cuenta con más de seiscientas mil reproducciones.

Danry tiene tan sólo 21 años y nació en New York, Estados Unidos. Desde muy niño ha sido amante de la música y sabía a lo que quería dedicarse en un futuro cercano. A muy corta edad empezó a participar en concursos de canto y a buscar su propio estilo. Es un apasionado del género urbano con gran versatilidad y variedad de estilos como el frestyle, canta y compone en español, inglés y francés.

Danry tiene muchas sorpresas y buena música preparada para lo que queda de año y puedes conocer todos los detalles visitando y siguiéndolo en sus redes sociales:

@danry.music en Instagram

Promotor Radio: David Leal

@davidlealramirez

Tema: Mi Culpa

Género: Pop

Artista: Danry

Disquera: Danry Music

Compositor: Danry

Productor: Cristian Díaz

Promotor Radio: David Leal