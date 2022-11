David Faraco y los Chocolates Águila dorada darán visibilidad internacional a su origen en Venezuela

Uno de los manjares más venerados y codiciados de todo el mundo es el chocolate. Tanto tomado en solitario, como formando parte de ricos platos elaborados, el cacao es ese dulce capaz de sorprender y enamorar a cualquier tipo de paladar, incluso a los más exigentes. Y no es de extrañar, ya los griegos lo llamaban el “alimento de los dioses”.

Pero para que cumpla todas sus funciones, debemos saber escoger el de mejor calidad. Mucho de ello saben la Asociación Única de Productores de Cacao de Canoabo, donde se ha conseguido crear un chocolate de gama alta gracias a su excepcional materia prima: el cacao excelente que se cultiva en Canoabo, lugar privilegiado en la Región Central de Venezuela. Pero ¿qué tiene de especial este inigualable chocolate?

El chocolate y sus múltiples beneficios

Más allá de tratarse de uno de los dulces más codiciados del planeta, el chocolate, según ha demostrado la ciencia, es uno de los alimentos que mayores beneficios para nuestro organismo. Mucho más si sabemos escoger aquel que lleva un buen porcentaje de cacao y del de mejor calidad.

Según estudios nutricionales, el cacao es antioxidante, es beneficioso para el cerebro y el corazón, y resulta ser el mejor estimulante natural. No en vano, promueve la producción de endorfinas en nuestro organismo, lo que nos hace sentirnos más felices y activos. Ante tantas bondades, ¿quién puede resistirse a incluirlo en su dieta diaria?

David Faraco y los chocolates Águila Dorada

David Faraco Heredia es uno de los socios creadores de AUPROCA, Asociación Única de Productores de Cacao de Canoabo. Con ella están queriendo dar visibilidad a este delicioso manjar, un cacao de excepcionales cualidades, que se cultiva en Canoabo, pueblo ubicado en el estado de Carabobo en Venezuela. De ahí que se esté luchando por conseguir el certificado de calidad internacional que tanto se merecen.

Desde 2016, tanto David Faraco Heredia como su hermano Marlon, están trabajando incansablemente para conseguir el mejor chocolate del mundo. Para ello cuentan con la mejor materia prima, un cacao de calidad excepcional que han ido mejorando para crear una fusión perfecta de aroma y sabor. Es así como han logrado un chocolate refinado y de alta gama, de inmejorables cualidades.

¿Qué tienen de especial los chocolates Águila Dorada?

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino sencillo. Ha sido necesaria mucha dedicación para conseguir sacar todo el partido a la mejor materia prima, así como seguir un proceso de elaboración cuidadoso y respetuoso.

En primer lugar, se escogen las mazorcas de la planta de cacao que mejor calidad ofrecen, de ahí se obtienen las semillas que pasan un proceso de fermentación en cajones de madera especiales. Después llegaría el secado al sol, de forma natural. Para, por último, ser seleccionados los mejores granos que pasarán al tostado, logrando intensificar su sabor. Por último, pasan a ser molidos para obtener la mejor materia prima.

Chocolates Águila Dorada, impulsando la economía local

Pero además de crear el mejor chocolate del mundo, que bien podría estar a la vanguardia de la alimentación, los chocolates Águila Dorada, han sido los pioneros para promover e impulsar la economía local de Bejuma, en el Estado de Carabobo en Venezuela. Gracias a ellos se le ha dado visibilidad a esta comunidad, impulsando los cultivos y ofreciendo miles de empleos en sus plantas de producción y distribución de sus chocolates. No en vano son pioneros en impulsar el agroturismo.

Una de las grandes ventajas, que garantiza una producción sostenible, es que los hermanos Faraco, han creado una moderna infraestructura para que la elaboración del chocolate sea totalmente natural y sostenible, desde la recolección del cacao hasta su distribución. De ahí que el producto final sea un chocolate extrafino de alta gama sin competencia.