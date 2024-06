Con gran entusiasmo, David Lucca y Los Clásicos anuncian el lanzamiento de su nuevo tema titulado “El Pasaporte”, una composición inspiradora del cubano Jorge del Valle, interpretada por el talentoso cantante venezolano Felix Argenis y arreglada magistralmente por el maestro Tito Rivera.

La canción captura la esencia de la música latina y su poder para unir culturas y corazones. El coro, que dice: “Dios me dio la potestad, me dio el pasaporte para cantar en el Sur y hasta Salsa en el Norte”, refleja la pasión y el espíritu de superación que caracteriza a la música latina.

David Lucca, nacido el 16 de septiembre de 1957 en Nueva York, ha sido una figura prominente en la escena musical por más de 45 años. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas legendarios como Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Ismael Miranda, entre otros. Además de su exitosa carrera como músico, Lucca ha dirigido la banda “Pachanga’s Band” desde 2006 y fundó la orquesta “David Lucca & Los Clásicos de la Salsa” en 2013.

Este nuevo lanzamiento es una celebración de la diversidad musical y un homenaje a los artistas que han contribuido a enriquecer nuestra herencia cultural. David Lucca y Los Clásicos invitan a todos a disfrutar de “El Pasaporte” y a sentirse parte de esta emocionante aventura musical.

David Lucca y Los Clásicos Presentan “El Pasaporte”: Una Oda a la Unidad Cultural was last modified: by