David Mora presenta su disco ‘6 y 3’, una colección de cartas y canciones en tono blues rock

David Mora es un músico colombiano con un amor infinito por el arte musical y lo que hace en los seres humanos. Su proyecto de rock latinoamericano con una fuerte influencia del blues nace en 2018 al ver la necesidad de estudiar este género como una búsqueda para encontrar su propia voz en la guitarra. La intención de su propuesta musical es hacer exploraciones de diferentes sonidos a través de sus canciones que hacen parte de su nuevo disco ‘6 y 3’.

«Yo canto sobre la vida y sobre las cosas cotidianas, me gusta usar la música para contar historias», cuenta el artista con influencias como Fito Páez, Charly García, Juanes, Intoxicados, Josh Smith, Kirk Fletcher, Marcus King, Tyler Bryant, Keb Mo, B.B. King y Stevie Ray Vaughan, entre otros.

‘6 y 3’ es el nuevo disco de David Mora, un trabajo conformado por cartas que la vida nos pone para jugar. Tal vez no sean las mejores cartas, pero con ellas debemos arriesgarnos, tomar decisiones y básicamente hacer lo mejor que podamos. El álbum es una colección de sonidos alrededor del blues, el rock, el pop, el funk y el jazz.

«Es un álbum bonito. Espero que las personas me regalen unos minutos para escuchar algunas de las canciones y encuentren en él alguna conexión que puedan relacionar con su vida», agrega David.

‘6 y 3’ está compuesto por diez canciones con múltiples historias, sonidos y temáticas. ‘Salir’ es una rumba blues que cuenta la historia de cachos y relaciones de interés, ‘Fondo al vaso’ es un blues montañero, combinado con parranda, que habla de que muchas veces no queremos que nos den explicaciones ni consejos; ‘Verte crecer’ habla de la alegría de ser padres, ‘Que sea un rock and roll’ es una canción protesta sobre los negocios, la política y la iglesia; ‘Soñá’ habla de la oscuridad a la que puede llevarnos la ambición, ‘Notas al óleo’ habla de cómo es crecer rodeado de arte y haciendo rock and roll, ‘As de espadas’ habla de cómo la vida puede no darte las mejores cartas, pero igual nos toca jugar el juego de la vida; ‘Me haces sufrir’ cuenta cómo es estar al lado de uno de esos amores en donde no se sabe si se está o no en una relación, ‘Lista de deseos’ es una canción de cumpleaños con algunos buenos deseos y ‘Caleidoscopio’ es una canción que captura la intensidad y la conexión profunda de un encuentro sexual, explorando a través de sus letras y melodías la complejidad de las emociones y sensaciones que se entrelazan en ese momento íntimo.

«Yo escucho música todo el tiempo, algunas de estas canciones son un poco más de fiesta, pero hay otras que son apreciativas. El disco puede acompañar unos tragos con amigos o un momento de soledad cuando estás en el tráfico o en tu casa», comenta David Mora.

‘Fondo al Vaso’ es uno de los sencillos en video del disco. La letra transmite una mezcla de frustración y cansancio sobre los estándares sociales y un anhelo de desconectar o encontrar alivio de la carga emocional y mental que impone la rutina. Habla de que muchas veces no queremos esos consejos o razonamientos que otros nos dan y cómo es de fácil opinar sobre los problemas de los demás.

«Me gusta pensar que ‘Fondo al Vaso’ es lo que podría ser un blues si hubiera sido inventado en la cordillera de los Andes. Yo lo he llamado un blues montañero», puntualiza David Mora.

Otra de las canciones en video es ‘Verte crecer’, es una canción de rock pop cuya letra describe el amor por los hijos, llena de compromiso y de una profunda conexión emocional, con la promesa de apoyo constante y la alegría de compartir un ratico de la vida juntos.

Según David Mora: «‘Notas al óleo’ describe cómo mi madre que es pintora y ha sido una estudiosa de las técnicas pictóricas tradicionales, nos regaló a mi hermano y a mí una niñez rodeada de cuadros, libros, exposiciones y educación para apreciar las artes. ‘As de espadas’ está inspirada en los sonidos del Mississipi en la época de la segregación racial en Estados Unidos y hace un fuerte contraste al disco abandonando el formato full banda para ser una canción de guitarra y voz. ‘Salir’ cuenta la historia de una mujer joven que, al verse enfrentada a una realidad de escasas oportunidades, intenta cambiar su suerte entablando una relación con un hombre de dinero que tiene un matrimonio e hijos. ‘Que sea un rock and roll’ es un hard rock con letras protesta, inspirada en el estilo punk y en las cosas que muchos sabemos que están mal, pero que no podemos cambiar. ‘Verte crecer’ habla de la alegría de ser padre y el poder sanador que tiene el amor por los hijos. ‘Lista de deseos’ es una canción de cumpleaños con deseos que pueden ser mejor que un regalo».

David Mora se encuentra trabajando en nueva música para un próximo disco el cuál espera sacarlo de su zona de confort al tener colaboraciones con otros músicos de la ciudad que ven la música, el arte, la estética y los formatos de manera diferente.

«Compartir mi música es mi principal objetivo, tener la oportunidad de conectar con otras personas a través de mis canciones es una experiencia maravillosa y quiero poder hacerlo con este álbum. Si eres una persona abierta a sonidos diferentes, con letras profundas, con buenas guitarras y rock and roll este disco puede acompañar algunos momentos de tu vida», concluye David Mora.

