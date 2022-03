El Hermoso Sol En Venezuela.

El sol está brillando tan brillante

Y el cielo es tan hermoso y

Azul y los pajaritos son

cantando en caracas

A y los campos

Están llenos de hermosas sonrisas

Flores tan brillantes y amarillas

allí sonriendo en

la cálida luz del sol

Y Venezuela es un hermoso sol

Lugar cálido y el cielo color de rosa

Oh, qué hermoso día soleado

En Caracas hoy

Y una cálida brisa suave

Soplando todo el día y mi

Los recuerdos nunca se desvanecerán

Y estoy bebiendo mi vino

En Venezuela todo el día y estoy

Sonriendo tan brillante y divirtiéndose tanto

Estoy bajo el cálido sol y mi

Recuerdos para atesorar y mucho

Felicidad y tanta alegría y

Todo el mundo riendo con una sonrisa en

Hay caras y siempre lo haré

Recuerda mis días soleados

En la hermosa Venezuela todos los días.

David P Carroll.

David P Carroll.: El Hermoso Sol En Venezuela. was last modified: by

En: Opinión