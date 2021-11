Davo, está de vuelta en solitario a los escenarios de Venezuela

Davo Venezuela un artista integral; actor, cantante, locutor y compositor, regresa a la palestra musical venezolana tras haber estado en diferentes agrupaciones.

En su retorno Davo presenta canciones cargadas de amor, de alegría y buena

energía que marcarán al público.

En esta ocasión nos presenta su nuevo tema promocional titulado TÓXICO de la mano de Gabo Flawer en la producción musical y Antonio Yanes (Antuam) y Rotsen Escorihuela DAVO VENEZUELA, bajo la firma de High Media Studio en coproducción de Studio 102, @studio102vzla de la mano de High Media Group a cargo de Carlos Daniel Piñango y Pedro Berrios.

Tóxico, es un tema que habla del deseo de ver y estar una vez más con el amor querido, ese momento dónde extrañas y buscas por todos lados a tu ex y no le consigues, y sin darte cuenta te pones un poco TÓXICO.

El multifacético cantante decide retomar su carrera e iniciar cómo solista con una propuesta musical que mantiene el merengue como genero principal, al que ha mantenido acostumbrado a su público, y que esta vez apuesta con

diferentes ritmos urbanos, como el reggaetón.

