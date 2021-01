En la Romántica 88.9:

Dayana Leandro y Diego Kapeky armarán “TramoyaDDas”

El programa “placeres Urbanos” conducido por la bella Dayana Leandro cumple 14 años de éxitos ininterrumpidos a través de la emisora de FM Center “La Romántica” y para celebrar y remozar su propuesta viene con una nueva estructura y secciones, entre ellas “Tramoyadas en 2D”, ya que la farándula se escribirá desde la próxima semana con “D” de Dayana y Diego Kapeky.

La reconocida locutora y ancla de Portada´s, Dayana Leandro, debido a la química profesional que tiene con el columnista de farándula Diego Kapeky, invitó a éste a participar a partir de la próxima semana en una nueva sección que tendrá su escuchado espacio radial “Placeres Urbanos”.

Como se sabe ambos trabajan en Portada´s y ahora lo harán también en la radio con “TramoyaDDas en 2 D”, haciendo así un juego con las iniciales de sus nombres y con una de las secciones en las que ambos participan en el magazine de Venevisión. “Se armó la tramoya”

Todos los martes a la 1.30 de la tarde estarán juntos en esta nueva propuesta que promete mucho picante, noticias de actualidad, exclusivas y análisis en 2D.

Diego Kapeky ya antes había estado en la radio, a finales de la década de los 90 en Radio Uno, con el programa “Entre Estrellas” y posteriormente con Karina Salaya en “La marimba farandulera” por Radio Rumbos.

¿Cómo llega esta oferta de volver a la radio?

“Me la hizo la propia Dayana iniciando el año y le dije que si de inmediato. La admiro profundamente como profesional y tenemos una muy buena relación laboral y sentimental. Hay química, respeto y ambos somos apasionados en lo que hacemos. Quería volver a la radio y no pudo ser de una mejor manera”

¿Qué traerá TramoyaDDas en 2D?

“Ya el nombre lo dice todo-risas-, tendrá mucho show, un enfoque picante, pero respetuoso de la farándula. Son y serán dos enfoques a veces diferentes de una misma noticia y eso lo hará muy dinámico e interactivo. Habrán análisis, exclusivas y mucha tela que cortar, porque el chisme gusta y más si está en “2D”. Estoy feliz de trabajar ahora también en radio con Dayana, ya que en Portada´s la pasamos muy bien y hemos hecho muy buena dupla”

