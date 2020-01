De acuerdo a la Asamblea Nacional la inflación de 2019 llegó a 7374,4%

El precio de los productos y servicios en Venezuela registró una inflación acumulada de siete mil 374,4 % en el 2019, según indicó este lunes 13 de enero la Comisión de Finanzas del Parlamento, de notable mayoría opositora.

El valor ofrecido por la Cámara para el año pasado es bastante menor que el resultado en 2018, cuando el país entró en un proceso de hiperinflación y la tasa se ubicó en el 1,7 millones %.

«Nos mantenemos en una senda de alta inflación», afirmó el economista y diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas del Legislativo, en declaraciones a periodistas.

A juicio del parlamentario, la hiperinflación «es exclusión» pues las altas subidas de los precios que se han vivido en el país en los últimos años generan «algo muy negativo en la sociedad, que es la exclusión entre aquellos que tienen bolívares y aquellos que tienen acceso a una remesa (de sus familiares en el exterior)».

Alvarado precisó que durante diciembre los precios crecieron un 33,1 %, lo que ubica el aumento por debajo del 35,8 % de noviembre.

Según el parlamentario, los dos últimos meses del año presentaron un resultado similar debido a que en la época previa a la Navidad los precios «son muy activos» hasta la semana del 24 de diciembre y después de esa fecha «a veces varían menos».

«Diciembre se comportó igual que noviembre, la diferencia es muy pequeña pero el golpe viene en enero, por eso en la primera semana de enero vimos una aceleración de los precios», explicó.

Por categorías, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron 45,5 % en diciembre, en tanto que los de bebidas alcohólicas y tabaco subieron 59 %, vestido y calzado se incrementó en 39 % y hoteles y servicios subió en 60,2 %, siempre según los datos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Silencio oficial

La Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano empezó a ofrecer en enero de 2017 un índice de precios al consumidor debido a que el Banco Central (BCV) llevaba más de un año sin publicar la inflación y otros indicadores.

La cámara elabora el índice con base a los precios de una cesta de bienes y servicios representativa del consumo del venezolano, a los que se les asignan unos pesos relativos, siguiendo la metodología que seguía el Banco Central para confeccionar la Encuesta de Precios que dejó de publicar durante tres años, si bien en mayo y octubre pasados presentaron algunas cifras pero no completas.

El último resultado disponible del BCV correspondió a septiembre de 2019, mes en el que según el emisor se registró una inflación del 52,2 %, un salto con respecto al 34,6 % que registró en agosto y el 19,4 % de julio.

El índice de precios acumulado en los primeros nueve meses de 2019 fue de cuatro mil 680 % de acuerdo con las cifras del BCV, por encima de la variación acumulada estimada de tres mil 326 % estimada por el Parlamento venezolano para el mismo período

De acuerdo a la Asamblea Nacional la inflación de 2019 llegó a 7374,4% was last modified: by

En : Economía