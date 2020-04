Gobernación de Bolívar: Al menos 900 migrantes han cruzado desde Brasil, VIDEO

Unas 910 personas ingresaron al país por la frontera con Brasil desde la activación de la cuarentena como medida para evitar la propagación del Covid-19 en el país.

Así lo informó el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien señaló que estas personas son atendidas y puestas en cuarentena en un punto de control sanitario habilitado especialmente en cercanías de la Aduana Ecológica de Santa Elena de Uairén, capital del fronterizo municipio Gran Sabana.

Señaló que a cada persona se le hace una evaluación médica integral y se le aplican pruebas rápidas para detectar si están infectadas con el nuevo coronavirus.

“Tras cumplir una cuarentena de 14 días y si los exámenes salen negativos, pueden continuar su viaje hacia sus ciudades de destino”, explicó.

Noguera explicó que la mayor parte de estas personas regresan tras perder sus empleos, ser desalojados de sus viviendas o sufrir la falta de atención social y de salud en ciudades brasileñas como Manaos y Boa Vista.

Sin embargo, también hay casos de venezolanos que regresan del centro y sur de Brasil, e incluso desde Chile, donde los casos de Covid-19 avanzan constantemente.

Apuntó que la mayor parte de los connacionales atendidos en Santa Elena de Uairén son oriundos del estado Bolívar, pero también hay familias enteras que buscan regresar a ciudades como Caracas, Valencia, Puerto La Cruz y Maturín.

El mandatario señaló que, además, del punto de control habilitado en la frontera con Brasil para atender a estas personas también se reforzó la dotación de equipos y personal médico y asistencial en toda la red ambulatoria del municipio Gran Sabana, incluyendo las comunidades indígenas y mineras.

Informó que se aumentó el suministro de kits de pruebas rápidas de Covid-19, mascarillas, guantes e insumos de protección personal a los centros de salud de los municipios ubicados a lo largo de la carretera troncal 10, que recorre la entidad de norte a sur.

Esto incluye los municipios Roscio, Sifontes y El Callao, donde hay una constante movilización de personas por la actividad de la minería artesanal y una estrecha relación comercial con la frontera brasileña.

Igualmente, informó que a nivel de todo el estado Bolívar se han aplicado siete mil 647 pruebas rápidas y se ha evaluado en sus hogares a 494 mil 125 personas que manifestaron tener síntomas respiratorios a través de la encuesta disponible en la plataforma del Sistema Patria.

Con calor venezolano, continuamos recibiendo a nuestros compatriotas que regresan al país por la frontera con Brasil, brindándoles la mano amiga de la revolución, y cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria contra el COVID 19. @NicolasMaduro #ConcienciaYCompromiso pic.twitter.com/fiE9kCeuEB — Justo Noguera Pietri (@GobJustoNoguera) April 14, 2020



Fuente: La Nación.

