De acuerdo a la OMS, El calor se cobra más de 175000 vidas en Europa y se espera que las cifras aumenten

La Región Europea de la OMS es la que registra el calentamiento más rápido de las seis regiones de la OMS, con temperaturas que aumentan a un ritmo que duplica aproximadamente la media mundial. En toda la Región, en sus 53 Estados Miembros, la población está pagando el precio más alto. Los tres años más cálidos registrados en la Región han ocurrido desde 2020, y los diez años más cálidos han sido desde 2007.

Hace unos días, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento a la acción contra el calor extremo en respuesta a los efectos letales del aumento de las temperaturas en todo el mundo. En algunos lugares del mundo, la crisis climática ya está elevando las temperaturas a niveles insoportables y las estimaciones muestran que, a nivel mundial, se produjeron aproximadamente 489 000 muertes relacionadas con el calor cada año entre 2000 y 2019, y la región representa el 36% o, en promedio, más de 175 000 muertes cada año.

El llamamiento del Secretario General identifica cuatro áreas críticas de acción para cuidar a los vulnerables, proteger a los trabajadores, aumentar la resiliencia de las economías y las sociedades, y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Esto no podría ser más relevante para la Región, donde, en los últimos 20 años, ha habido un aumento del 30% en la mortalidad relacionada con el calor, y las muertes relacionadas con el calor han aumentado en casi todos los países de la Región donde se realizan los monitoreos.

El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima en la Región. Las temperaturas extremas exacerban enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares, problemas de salud mental y enfermedades relacionadas con la diabetes. El calor extremo es un problema particularmente para las personas mayores, en especial las que viven solas. También puede suponer una carga adicional para las mujeres embarazadas.

La elaboración de planes de acción para combatir el calor y la salud es un proceso de adaptación crucial que permite que las comunidades sean más resilientes a las olas de calor. Más de 20 países de la Región cuentan con planes de ese tipo. Si bien esto es alentador, no es suficiente para proteger a todas las comunidades.

La OMS/Europa, a través de su Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud en Bonn (Alemania), está elaborando actualmente una segunda edición actualizada de su guía sobre planes de acción contra el calor y la salud. Esta proporcionará un punto de referencia basado en evidencias para que los gobiernos nacionales y locales establezcan sus propios planes o actualicen los existentes. El proceso de elaboración de estos planes reúne a actores de múltiples sectores con el objetivo de gestionar mejor los riesgos asociados al calor.

El hecho es que los efectos adversos del clima cálido para la salud se pueden prevenir en gran medida mediante buenas prácticas de salud pública, por lo que si estamos mejor preparados para una región más cálida, salvaremos muchas vidas, tanto ahora como en el futuro.

Este verano, como en los anteriores, os recuerdo la campaña anual #KeepCool de la OMS/Europa para concienciar sobre los peligros del calor extremo y los sencillos consejos que pueden mantener a todos a salvo.

Manténgase alejado del calor. Evite salir y realizar actividades extenuantes durante las horas más calurosas del día. Permanezca a la sombra y no deje a los niños o animales en vehículos estacionados. Si es necesario y posible, pase 2 o 3 horas del día en un lugar fresco, como un supermercado o un cine.

Mantenga su casa fresca. Utilice el aire de la noche para enfriar su casa. Reduzca la carga de calor dentro de su casa o habitación de hotel durante el día utilizando persianas o contraventanas.

Mantenga su cuerpo fresco e hidratado. Use ropa ligera y holgada y ropa de cama ligera, tome duchas o baños fríos y beba agua con regularidad, evitando las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína debido a su efecto deshidratante en el cuerpo.

Cuídese a sí mismo y a los demás. Esté atento a sus familiares, amigos y vecinos, especialmente a las personas mayores, que pasan gran parte del tiempo solas.

Debemos fortalecer la acción coordinada para proteger nuestra salud de este impacto tan directo y letal del cambio climático. Apoyo plenamente el llamamiento del Secretario General a la acción, que es a la vez urgente y oportuno para llamar la atención mundial y hacer frente a esta amenaza mundial a la salud pública.

