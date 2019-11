De acuerdo al FMI la tasa de desempleo en Venezuela para 2020 será de 50 por ciento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para Venezuela que la tasa de desempleo finalice en 47,2% en el presente año, mientras que, para el año 2020, la estimación se ubicaría en, al menos, 50,5%.

Jesús Casique, economista y profesor universitario, indicó que, si se cumplen las proyecciones previstas para el año 2020, Venezuela se convertiría en el país con mayor tasa de desempleo en el mundo.

Venezuela encabezaría la lista con 50,5%, le seguiría Sudáfrica con 28,4% y, posteriormente, Sudán con 21%.

Los países que continúan en la lista del top 10 son: Armenia (17,5%), Irán (17,4%), Grecia (16.8%), Turquía (13,7%), Argelia (13,3%), España (13,2%) y Serbia (12,8).

De igual forma, el Fondo estima que los índices inflacionarios de Venezuela pueden cerrar el año 2019 en 200.000% y que, para el año entrante, el 2020, aumentaría hasta una cifra de 500.000%.

A principios del año 2019, el FMI estimó que la inflación en el país cerraría el año en un 1.000.000% pero, en su proyección más reciente, se redujo un 800.000%.

En : Economía