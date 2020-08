De acuerdo al INN: Prevalencia de la Lactancia Materna en Venezuela es de 76,6%

Caracas, Agosto 2020.- En Venezuela, es característico que durante la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se den las cifras de prevalencia de esta práctica obtenidas en el país; según datos de la oficina de Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), la prevalencia de este año en Venezuela es de 76,6% de la práctica de la Lactancia Materna exclusiva en menores de 6 meses.

Cabe destacar que según el Plan de la Patria 2019-2025 las políticas impulsadas por el Gobierno Bolivariano para incrementar la Lactancia Materna Exclusiva deben cubrir al menos al 80 % de la población lactante; analizando esta cifra, comparada con las estadísticas mundiales, la prevalencia de la Lactancia Materna en Venezuela está a más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio mundial que es de 41%.

De esta manera se evidencia que Venezuela sobrepasó el 50% previsto en los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) mucho antes de lo establecido en la Agenda 2020-2030; en Venezuela 8 de cada 10 niños menores de 6 meses son alimentados mediante la Lactancia Materna Exclusiva

En Venezuela, la Leche Humana fue incorporada en el Sistema Estadístico Nacional, donde a través de las Hojas de Balance de Alimentos (HBA), se reporta una disponibilidad nacional de 130.020 toneladas de leche humana al año.

Asimismo, la Ruta de la Lactancia ha atendido a 207.223 madres gestantes y lactantes y 131.704 han sido protegidas, superando la meta de 200.000 mujeres establecida hace un año durante el Aniversario del Plan Parto Humanizado.

