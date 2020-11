De la conexión entre Miami y Cali nace «Cómo decirte» de

Aria junto a Crazy Rocco

El cantante venezolano Rocco Etchevers, conocido artísticamente como Crazy Rocco, se unió a la cantante y compositora colombiana Aria, para estrenar la canción «Cómo decirte» en todas las plataformas digitales con videoclip incluido.

«Cómo decirte» es el segundo featuring que presenta Crazy Rocco a su fanaticada y lo estrenó internacionalmente, es por ello que creó este tema mostrando su talento y simpatía acompañado de Aria.

Las tomas de «Cómo decirte» se realizaron entre Cali, Colombia y Miami, USA, dirigidas por el productor Cardona, bajo la producción general de Del Imperio INC. Además, contó con la participación del comediante venezolano Deivis Correa.

Con sólo 14 años de edad, Crazy Rocco ha demostrado el potencial que tiene y la preferencia por la música urbana con mezcla del inglés y español en sus canciones, permitiéndole consolidar muchos sueños, entre los cuales se destacan presentaciones grandes escenarios como la alfombra roja del Latin Showcase de Billboard en Colombia y su participación especial en el concierto de Costa Rica del reconocido reggaetonero Nicky Jam, así como abrir el concierto en Santiago, Chile, del dúo venezolano «La Melodía Perfecta» conformado por Gio y Gabo.

Por su parte Aria o Valentina García, su nombre de pila, con 18 años, se ha presentado en diferentes eventos, como la feria del municipio Yumbo, en Valle del Cauca, donde la acompañaron más de 10 mil personas y fue ganadora de los Premios Núcleo Urbano a nueva mejor artista femenina, al igual que Crazy Rocco pero en la categoría artista revelación del año.

Crazy Rocco aunque se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, adelantó que viene más música y más éxito para una carrera que rápidamente ha ido en ascenso al mejor estilo «Crazy», con el apoyo de su padre y mánager, el influencer y ahora también cantante, Carlos Etchevers.

Pueden escuchar «Cómo decirte» en todas las plataformas digitales y disfrutar del videoclip en el canal oficial de YouTube de Crazy Rocco.

Sigue los pasos de Crazy Rocco en Instagram @crazyrocco y a Aria como @ariamusic_oficial.

