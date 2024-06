De La Kaye, rock fusión latinoamericano lanza ‘A ritmo de la noche’ y ‘Te voy’

La agrupación peruana estrena dos nuevas canciones: ‘A ritmo de la noche’ y ‘Te voy’ las cuales harán parte de su disco debut.

De La Kaye quiere comerse al mundo, aunque el camino independiente es largo y duro. La banda peruana ha logrado lanzar tres sencillos en el primer semestre del año: ‘De La Kaye’ y las nuevas joyas ‘A ritmo de la noche’ y ‘Te voy’ que estarán incluidas en su disco debut. En simultánea, la agrupación se encuentra en una exitosa gira por Lima y algunas ciudades al norte de su país buscando acrecentar su base de seguidores de forma orgánica.

‘A ritmo de la noche’ es un homenaje a Carlos Santana y ese primer acercamiento del rock a la música latina. Jeani Cerna tenía un tema escrito hace muchos años guardado en una carpeta en donde estaba la armonía típica de la música latina y una letra juguetona y sensual sobre lo que sucede después de salir de rumba. La canción explora la guajira rockera y la psicodelia ‘Santanera’ con un pequeño twist moderno de sonidos que provienen de la cumbia y otros géneros. Es una fiesta que empieza bailando suave y pegado y termina en un bote en el mar más rico del mundo sin idea alguna de cómo llegaste ahí.

«El video siempre nos sirve para darle la vuelta a las canciones y que se entienda todo lo contrario. No todas las noches terminan como uno imagina. Josué Zapata es un gran amigo nuestro y le encantó la idea y debemos darle las gracias por su trabajo impecable como director, realizador y editor», comenta De La Kaye.

