De lo acústico a la banda Carlos Martínez presenta «Yo te siento»

«Yo te siento» en versión banda es el nuevo single promocional del cantante mexicano Carlos Martínez, luego del lanzamiento de su versión anterior en acústico.

La composición «Yo te siento» está bajo el puño y letra del mismo Carlos Martínez, en el que describe la pérdida de un amor por un error en el pasado y recuerda todos los momentos que pasaron en ese momento y cuenta con la producción de la disquera estadounidense Fre The Label.

«Me encanta expresar lo que siento con la música» es parte de lo que relata el cantante Carlos Martínez que aunque reside actualmente en Houston – Texas, corre por sus venas la cultura latina.

La versión anterior de «Yo te siento» en acústico ya tiene más de 7 mil visualizaciones en YouTube, por lo que el cantante augura que en este nuevo género rompa paradigmas y sea inspiración en la industria musical.

Desde los 15 años Carlos Martínez ha estado desarrollando sus habilidades de composición y canto tras la musa de su abuelo y destaca que entra en otro mundo cuando llega a un estudio.

Carlos Martínez es sinónimo de entrega y talento cuando de música se trata, es por ello que seguirá trabajando para deleitar en diferentes géneros a todo el público.

Disfruta del tema «Yo te siento» en todas las plataformas digitales como YouTube, Deezer y Spotify, así como pueden seguir a Carlos Martínez en Instagram @carlosmartinezhtx

Jhoanny Reyes

