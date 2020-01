De locos! Actriz de “Capitán América” fue detenida por asesinar a su madre

Una actriz que tuvo una pequeña participación en la película “Capitán América: El Primer Vengador” fue acusada de matar a puñaladas a su madre en una casa en los suburbios de Kansas City.

La policía arrestó el martes 31 de diciembre a Mollie Fitzgerald, de 38 años, en Olathe, Kansas, informó el periódico Kansas City Star. Fue acusada de homicidio en segundo grado y que fue detenida bajo una fianza de 500.000 dólares. De momento no estaba claro si contaba con un abogado que hablara en su nombre.

Fue acusada de la muerte de su madre Patricia “Tee” Fitzgerald, de 68 años, que las autoridades dicen que fue encontrada sin vida en su casa en Olathe el 20 de diciembre.

Según información en el sitio IMDb, Mollie Fitzgerald es directora y productora de cine, además de actriz. Gran parte de su trabajo ha sido en películas de bajo presupuesto. En “Captain America” representó a Stark Girl y trabajó como asistente del director, Joe Johnson.

“Ser parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo Fitzgerald a una publicación de cómics en 2011.

Patricia Fitzgerald estaba en proceso de regresar a vivir al área de Kansas City después de pasar varias décadas en el área de Houston, dijo su hermano Gary Hunziker según el Kansas City Star. Hunziker dijo que tenía pocos detalles sobre la muerte de su hermana.

“Quedamos impactados”, dijo, pero “no importan las circunstancias: se trata de la muerte de una hermana”.

