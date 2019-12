En Brasil: Quedó detenido por llevar un arbol de navidad de «marihuana».

Detienen a un hombre en Brasil luego de descubrir dentro de su vivienda que tenía un árbol de Navidad hecho con una planta de marihuana.

La Policía local dio con el hombre accidentalmente, tras abordar una discusión familiar en el barrio Espíritu Santo, ya que su exmujer no quería dejar a su hija con él.

Fue allí cuando se percataron del curioso adorno navideño, inmediatamente fue arrestado. Un caso similar se registró hace cuatro años, siendo en esta ocasión protagonista una ciudadana chilena.

De locos! En Brasil: Quedó detenido por llevar un arbol de navidad de «marihuana» was last modified: by

En : Insólito