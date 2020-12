“De Nuevo Solos” con Alex Ortega

El cantante del género regional Mexicano cierra el 2020 por todo lo alto, con el lanzamiento de su cuarto sencillo titulado “De Nuevo Solos”, de la autoría del compositor venezolano Elvis Salguiero @elvissal80, música y arreglos del maestro Yendy Bello @yendyb.77

Alex asegura que esta joya musical causará sensaciones inimaginables dentro del público que la escuche, pues cuenta con una letra cargada de sentimientos, donde se relata una historia de amor que posterga hasta la eternidad.

“De Nuevo Solos” está disponible a partir del 21 de Diciembre 2020 en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play y Vevo.

Alex Ortega, es otro artista que viene de la mano de Alfredo Rojas como su Manager General y Jefe de Medios @AlfredoRojas_Promotor, en alianza con Tony Mezher de @VickyProductions bajo el Sello Discográfico Gustosa Media Group LLC en los Estados Unidos de Norteamérica @GustosaRadio

Conoce más de Alex Ortega

IG: https://instagram.com/SoyAlexOrtegaOficial

Facebook: https://facebook.com/SoyAlexOrtegaOficial

WebSite: https://AlexOrtegaOficial.com

Twitter: https://twitter.com/AlexOrtegaOfi

Redacción: @OliverCayamaFM

