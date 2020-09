Trump afirma que sus declaraciones para minimizar la pandemia del Covid-19 en Enero fueron «Buenas y Apropiadas»

Trump afirma que sus declaraciones para minimizar la peligrosidad del Covid-19 en Enero fueron «Buenas y Apropiadas».

El mandatario estaodunidense, Donald Trump, describió este jueves como «buenas y apropiadas» las declaraciones en las que admitió que a principios de este año restó importancia deliberadamente a la Covid-19 para no causar «pánico», un tema que ha agitado la polémica sobre su gestión de la pandemia.

En un tuit, Trump argumentó que si su propia admisión de que engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre la gravedad del nuevo coronavirus fuera «tan mala», el periodista Bob Woodward habría publicado antes la entrevista en la que el mandatario se lo reconoció, que tuvo lugar el 19 de marzo.

