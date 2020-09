Declaran estado de Emergencia en varias ciudades de Texas por detectar la ameba ‘comecerebros’ en el suministro de agua.

Las autoridades de Lake Jackson anunciaron que la ciudad «enfrenta amenazas significativas para la vida, la salud y la propiedad» y solicitaron a las autoridades del estado declarar la situación de emergencia.

Los residentes de ocho ciudades del sureste de Texas (EE.UU.) han sido alertados de la detección de una ameba ‘comecerebros’ en el suministro de agua, lo que ha llevado a las autoridades de una de ellas a emitir este sábado una declaración de situación de desastre.

En una solicitud de declaración de emergencia al gobernador de Texas, Greg Abbott, las autoridades de Lake Jackson declararon que la ciudad «enfrenta amenazas significativas para la vida, la salud y la propiedad debido a la contaminación del agua potable» con una ameba ‘comecerebros’. «El impacto de esta amenaza es grave. Los daños potenciales incluyen enfermedad y muerte», agregaron los funcionarios, recoge CBS News.

La orden de no usar el agua permanecerá vigente hasta que el sistema de cañerías se haya limpiado completamente y las pruebas en muestras de agua indiquen que vuelve a ser seguro consumirla y utilizarla.

Según las autoridades de Lake Jackson, se tomaron muestras del agua de la zona después de que a principios de este mes un niño de seis años muriera tras haber contraído el parásito.

La ameba ‘Naegleria fowleri’ es causante de una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral que provoca la destrucción del tejido cerebral y causa la muerte en un promedio de cinco días. Por lo general, el organismo infecta a las personas cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz, desde donde se desplaza hasta el cerebro

