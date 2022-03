Llegan nuevas temporadas de Deco de Autor a Más Chic

En un mes repleto de nuevos comienzos y rutinas, las temporadas 2 y 3 de la serie Deco de Autor se emiten desde marzo en Más Chic para que el público pueda disfrutar de capítulos llenos de ideas nuevas para decorar el hogar.

Los nuevos episodios se estrenan los martes y jueves de marzo a las 12:00 m y 8:30 pm

Bogotá, marzo de 2022 – Deco de autor 2 y 3, se puede ver en Colombia los martes y jueves de marzo a las 12:00 del mediodía y a las 8:30 pm por la pantalla de Más Chic. Desde México y Colombia, llegan a la pantalla de la señal talentosos profesionales que van a desarrollar novedosas técnicas artesanales y productos para decorar el hogar.

El mundo de la decoración es muy amplio y diverso, y en Deco de autor conoceremos en pantalla a varios de estos artistas tanto del diseño como de la decoración. Todos comparten las tendencias en cuanto a técnicas y productos que se utilizan para decorar los distintos espacios de una vivienda.

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).

Acerca de Más Chic

Más Chic es la señal que toda mujer quiere ver en esos pocos momentos que tiene para ella misma. Dinámica y actual, la programación del canal ofrece lo último en tendencias de belleza, moda, bienestar y decoración siendo el único canal 100% en español en su género. Más Chic forma parte del portafolio de señales de AMC Networks International – Latin America (AMCNI-LA) y se encuentra disponible en diversas plataformas a lo largo de América Latina y el Caribe.

NDP Avant Garde

Deco de Autor estrena temporada en Colombia por el canal Más Chic was last modified: by

En: Gente