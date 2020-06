Descubren peligrosa Cepa de Gripe porcina que ha mutado y puede ser peor que el COVID-19

Recientemente especialista en estudios de epidemia han tabulado y analizado los datos aportados por investigadores de campo y determinaron que en cualquier momento una cepa nueva de gripe porcina puede saltar a los humanos y ser mucho pero que el covid-19.

Esto se debe ha que el virus detectado ha mutado y adquirido características de varias fuentes que lo hacen más resistente y agresivo.

Los resultados fueron publicados el 29 de junio de 2020 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los especialistas recabaron y analizaron más de 30.000 hisopos nasales tomados en animales entre los años 2011 y 2018, los que permitieron determinar una infección con 179 virus de gripe porcina.

De acuerdo con los investigadores el virus de la cepa G4 «ha mostrado un fuerte aumento desde el 2016 y ese es el genotipo predominante en la circulación en cerdos detectado en al menos 10 provincias».

Una de las evidencias de una posible pandemia fue lo siguiente de acuerdo al estudio:

«La vigilancia serológica adicional entre la población con exposición ocupacional mostró que el 10.4% (35/338) de los trabajadores porcinos fueron positivos para el virus G4 EA H1N1, especialmente para los participantes de 18 a 35 años, que tenían tasas seropositivas del 20.5% (9/44), lo que indica que el virus predominante G4 EA H1N1 ha adquirido una mayor infectividad humana. Dicha infectividad aumenta en gran medida la oportunidad de adaptación de virus en humanos y genera preocupación por la posible generación de virus pandémicos.»

Esto arrojó datos que permitieron descubrir hasta el momento dos casos de infección humana, que llevaron a la muerte de los pacientes. En ambos casos no ocurrió una transmisión de una persona a otra, pero los científicos advierten de que este virus puede en el futuro adaptarse y propagarse entre personas.

Redacción NotiActual