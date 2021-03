El venezolano Dejota2021 después de 5 años regresa a su tierra natal a visitar a su familia, lleno de alegría y de éxitos, además dispuesto a promocionar su canción Calor Remix (feat) Yera, la cual fue producida y escrita por Dejota en Medellín, Colombia.

Este éxito se lanzó por medio de una licencia con Warner México y el video oficial fue grabado a finales de Enero del 2021 en los estudios de 36 grados, una de las compañías productoras más exitosas del país que ha trabajado con grandes personajes de la industria musical como J Balvin, Maluma, Karol G, etc…

“Calor” es una canción afro inspirada en Nigeria y sus ritmos nativos, Dejota nos comenta que este es un ritmo poco explorado en la rama del afro siendo una metrica 6/8 en la ejecución percusiva, dando un toque fresco a las melodías.

“Calor” fue un tema que se viralizó gracias a la plataforma Tiktok y a un bailarín, también venezolano, llamado Yeessy quien realizo un challenge el cual fue todo un éxito en la plataforma con más de 100 mil usuarios realizándolo. Hoy “Calor” cuenta con más de 20 millones de reproducciones entre video conceptual, video oficial y streams de spotify.

Dejota llega también al país por una presentación en vivo, siendo este invitado de Noreh en su concierto que se llevará a cabo el día jueves 18 de marzo en la ciudad de Valencia.

Dejota2021 regresa a venezuela con suéxito global “calor” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente