Entre el 11 y 17 de Diciembre será pagado El Bono Especial de la Administración Pública

De a cuerdo a una publicación en Twitter de la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo, se informó que los bonos especiales que son asignados a los empleados de la administración pública, comenzarían a depositarse entre el 11 y 17 de diciembre.

Estas asignaciones son:

Negro Primero

Simón Rodríguez

Protectores de la Salud

Máxima Eficiencia.

«El bono especial de la Administración Pública (Negro Primero, Simón Rodriguez, Protectores de la Salud y Máxima Eficiencia) podría ser cancelado entre los días 11 diciembre al 17 diciembre a través del Sistema Carnet de la Patria», indica la publicación.

La notificación se realizará a través de un mensaje de texto del número 67373. En el mes de noviembre, el pago de dichos bonos fue por un monto de 15,40 bolívares cada uno por lo que se espera sea un monto similar o superior.

