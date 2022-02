Del 16 al 28 de Febrero se estará pagando el Bono Congreso de Angostura, Monto a cobrar

El dia #16Feb inició la entrega del Bono #CongresoDeAngostura a través del #SistemaPatria y finaliza el dia #28Feb de 2022.

✅ La asignación es de manera directa y gradual esperando la notificación al N°. 3532 y por la aplicación #veMONEDERO

El monto a cobrar será de Bs. 19.20 el equivalente a $4.26

Del 16 al 28 de Febrero se estará pagando el Bono Congreso de Angostura, Monto a cobrar was last modified: by

En: Gobierno