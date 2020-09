Del 22 al 30 de septiembre, 5ta. Edición de Expo Bebés y Mamis

¡Vive una Experiencia Virtual! En la 5ta. Edición de Expo Bebés y Mamis

El festival de talento infantil número uno del país Expo Bebés y Mamis, se celebrará del 22 al 30 de septiembre, los organizadores han diseñado una plataforma con secciones en 3D especiales para esta edición digital.

Debido a la pandemia los representantes de Expo Bebés y Mamis, han diseñado una plataforma para exhibir lo mejor del emprendimiento y las más prestigiosas marcas venezolanas, a través de un espectáculo virtual en 3D, donde los organizadores ofrecerán una experiencia que describen como «histórica» por qué será primera expo feria de realidad virtual en Venezuela.

Los usuarios podrán acceder de forma gratuita a www.expobebesymamis.com y vivir esta experiencia virtual desde un ordenador, tablet o smartphone, donde disfrutaran de las 4 áreas que te ofrece la exposición como lo son:

La Zona Expo: Moda, Belleza, salud, servicios pedagógicos y educativos, gastronomía y mucho más lo encontrarás en esta zona, podrás realizar tus compras online, así como también podrás tener un contacto directo con el expositor a través de un chat.

Área de Conciertos: Más de 20 artistas se darán cita en el área de concierto, para lo que será el festival virtual de talentos en esta edición con las presentaciones musicales de Anny, Natassha Levy, Jey Pi, Dani el del Flow, Tina, Ariv o, Nicole Music y Dj Rey Jr. Así como también los shows de performance dicen presente con JD producciones, Revelación Dance, Pasa Calles Group y la Academia Tacón, Música y Acción dirigida por Avril Vivas, animadora del programa de Tv Consentidos Estrellas. Por otra parte también tendremos la presentación del reconocido artista plástico y tatuador Yaerom, quién estará exponiendo gran parte de sus obras y presentando su nuevo emprendimiento lleva por nombre “Tattoo Kids”. La conducción de esta 5ta. Edición estará a cargo de la bailarina y animadora, Mariale Rosales y el locutor Víctor Requez.

Área de Ponencias: La prestigiosa clínica Aquamater, en materia de parto y atención materna en el país, estarán dictando talleres y conferencias de forma gratuita en tiempo real.

Tv Digital: En esta área podrán disfrutar de transmisiones en vivo de las series animadas favoritas de los más pequeños.

Cabe destacar que las actividades recreativas infantiles y juveniles serán de 11am a 7pm. Igualmente la web se encontrará disponible al público las 24 horas del día.

Esta plataforma fue diseñada por Neujorney, bajo estándares internacionales sobre tecnología virtual, pensada para lanzamiento de la 5ta. Edición de Expo Bebés y Mamis. En alianza Jmotion, Engiideas, Baby Store CCCT y Events Service, un grupo de empresas especializadas en tecnología se han unido para crear este evento virtual.

¡Ven y vive esta experiencia virtual! Del 22 al 30 de septiembre, en www. expobebesymamis.com.

Para mayor información sobre el evento, no duden en seguirlos en todas sus plataformas digitales como: @expobebesymamis_ve, @neujorney y en su sitio web www.neujorney.com.ve

