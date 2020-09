Torta de yogur y limón.. Un Suave pastelito dulce y saludable de yogurt con un toque refrescante de limón amarillo, este pastelito es tan fácil de preparar que vas a querer hacerlo siempre.

Ingredientes 1 taza de galleta de miel integral

2 cucharadas de azúcar refinada

5 cucharadas de mantequilla derretida

1/2 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de jengibre rallado

1 taza de queso crema light

1 taza de yogurt light

1 cucharada de leche condensada

1/4 de taza de jugo de limón

3 piezas de Huevo Blanco Great Value® sólo las yemas

1 taza de clara de huevo para el merengue

1/2 taza de azúcar refinada Great Value® Preparación Precalienta el horno a 150°C. En un procesador para alimentos, procesa las galletas hasta obtener un polvo. Mezcla con el azúcar, la mantequilla, la vanela y el jengibre. Extiende la masita en un molde engrasado y enharinado para pastel compactando para que la base quede uniforme. Reserva.

En la batidora, bate el queso crema con el yoghurt, la leche condensada, el jugo de limón, la ralladura y las yemas hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve la mezcla sobre la base y hornea el pastelito durante 1 hora o hasta que el relleno cuaje perfectamente bien. Retira del horno y refrigera durante 2 horas. Reserva. En la batidora bate las claras de huevo hasta esponjar y agrega el azúcar. Continúa batiendo hasta obtener picos firmes. Decora el pastel con las claras y sopletea las claras para conseguir un poco de color. Decora con una rodajita de limón amarillo y disfruta. Fuente.I21

Torta de yogurt y limón was last modified: by

En : Gastronomía