Deliciosas Papas al horno

Es la comida reconfortante por excelencia y siempre dentro del presupuesto. Un poco de queso y mantequilla y listo.

Ingredientes

6 papas medianas sin cáscaras

3 cdas de aceite

sal y pimienta

Queso

Mantequilla

Preparación

Lave las papas y déjelas 30 minutos en agua fría, séquelas con una toalla de papel y pártalas por la mitad a lo largo. Caliente el aceite en un molde refractario durante 5 minutos agregue las papas y hornee con queso de su gusto y mantequilla a 250º C por 20 minutos, voltéelas, y hornee otros 20 minutos o hasta que doren. Escúrralas en toallas y papel sin quitarles excesivamente el aceite, salpimiente y sirva inmediatamente.

Puedes acompañar con arroz, pollo o el contorno que desees.

En : Gastronomía