Cómo preparar Brownies

No creerás lo fácil y rápido que es hacer este exquisito postre de chocolate, además lo puedes acompañar de helado o agregarle frutos secos.

Ingredientes

1 huevo.

1 cucharada sopera de aceite de girasol.

2 cucharadas soperas de leche.

3 cucharadas soperas de azúcar.

3 cucharadas soperas de cacao en polvo.

2 cucharadas soperas de harina.

Nocilla (decorar).

Preparación

En primer lugar, debemos escoger una taza amplia y redonda, para que el brownie se expanda sin revosar por las paredes de la taza. En esta taza batiremos un huevo, y le agregaremos los ingredientes líquidos, es decir el aceite de girasol y la leche, para remover de nuevo con energía. Después, añadiremos los ingredientes secos, osea la harina, el azúcar y el cacao en polvo. Removeremos bien con un tenedor hasta conseguir una crema espesa sin grumos. Por último, lo introduciremos en el microondas a temperatura alta durante 2 minutos. Pasado este tiempo, dejaremos reposar en el mismo microondas unos minutos más para que no baje demasiado.

En : Gastronomía