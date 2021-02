Dennis fernando presenta «rebotta» junto a sam smyers y conquista el time square

COLOMBIA, FEBRERO 2021. El cantautor llanero DENNIS FERNANDO se une a uno de los djs más importantes de la escena electrónica para darle un giro a su propuesta musical y presentar «REBOTTA».

Este nuevo sencillo, que desde ya promete ser una de las tendencias más importantes de Tik Tok, por su incitación al baile y la sensualidad, es una propuesta diferente y divertida, con la que DENNIS FERNANDO busca que la gente se aleje de la cotidianidad de la pandemia y se permita mover su cuerpo libremente.

El video de «REBOTTA», se grabó durante un día en la ciudad de Bogotá por la compañía The Hit Machine, buscando mantener la esencia del sencillo: Color, baile, alegría, sensualidad, y buena vibra.

A la buena noticia de su nuevo sencillo se une el reconocimiento en la ciudad de NUEVA YORK como el URBAN ARTIST RISING (artista urbano en ascenso) de Colombia con mayor proyección internacional, este reconocimiento se da a conocer en las pantallas del TIME SQUARE desde el 15 de febrero.

DENNIS FERNANDO, se dió a conocer a nivel mundial gracias a su participación en la banda sonora de «SIN SENOS SI HAY PARAÍSO» y desde ese momento ha demostrado un crecimiento orgánico que lo ha llevado a mantenerse posicionado como el artista revelación urbano con mayor crecimiento del momento.

Próximamente dará a conocer nuevos sencillos con los que espera continuar conquistando al público nacional e internacional, buscando con su crecimiento poder globalizar su sonido en todos los países donde ha logrado ser tendencia.

