Los Deportes que más se practican en Praga, República Checa

Praga, la capital de la República Checa, es una ciudad vibrante que ofrece una amplia variedad de actividades deportivas para sus habitantes y visitantes. Además de los deportes más populares a nivel mundial, Praga también alberga algunas disciplinas únicas que forman parte de su identidad cultural. A continuación, te presento 5 deportes que se practican comúnmente en Praga:

1. Fútbol:

El fútbol es el deporte rey en la República Checa y Praga no es una excepción. La ciudad cuenta con numerosos equipos profesionales, como el AC Sparta Praga y el SK Slavia Praga, que compiten en la Primera División Checa. Además, existen ligas amateur y torneos para todas las edades y niveles de juego.

2. Hockey sobre hielo:

El hockey sobre hielo es otro deporte muy popular en Praga y en toda la República Checa. La ciudad cuenta con un equipo profesional de hockey sobre hielo, el HC Sparta Praga, que juega en la Extraliga Checa, la liga más importante del país. También hay varias pistas de h

ielo públicas donde puedes patinar o jugar hockey sobre hielo.

3. Baloncesto:

El baloncesto es un deporte que está ganando popularidad en Praga, especialmente entre los jóvenes. La ciudad cuenta con varios equipos profesionales de baloncesto, como el USK Praha y el CEZ Nymburk, que compiten en la liga checa de baloncesto. Además, hay numerosas canchas públicas donde puedes jugar baloncesto.

4. Ciclismo:

Praga es una ciudad muy amigable con las bicicletas, con carriles bici en muchas calles y una gran variedad de rutas ciclistas para explorar. Puedes alquilar una bicicleta y recorrer la ciudad, disfrutar de un paseo por los parques o incluso hacer una excursión de un día a las afueras de Praga.

5. Remo:

El río Moldava que atraviesa Praga es un lugar ideal para practicar remo. Hay varios clubes de remo en la ciudad que ofrecen cursos y alquiler de botes. También puedes hacer un tour en barco por el río y disfrutar de las vistas de la ciudad desde una perspectiva diferente.

Bonus: Además de estos 5 deportes populares, en Praga también se practican otras disciplinas como el atletismo, la natación, el tenis, el voleibol, el rugby y el golf. La ciudad también cuenta con una gran variedad de gimnasios, centros deportivos y parques donde puedes mantenerte activo y divertirte.

Praga es una ciudad que te invita a moverte y disfrutar del deporte. Elige la actividad que más te guste y descubre una nueva forma de explorar esta hermosa ciudad.

