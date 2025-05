DEPORTIVO ALAVÉS: La leyenda indomable que nunca se rinde y pisa fuerte en la primera división

El Deportivo Alavés, conocido popularmente como el «Glorioso» o los «Babazorros», es un club de fútbol histórico con sede en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco, España. Fundado el 23 de enero de 1921 como Sport Friend’s Club, el equipo cuenta con una rica trayectoria que ha emocionado a generaciones de aficionados. Actualmente, el Deportivo Alavés compite en la Primera División de España, consolidándose como un referente del fútbol vasco y nacional.

Historia del Deportivo Alavés

Desde su humilde inicio, el Deportivo Alavés ha escalado diversas categorías del fútbol español, dejando momentos imborrables en su historia. Uno de los hitos más destacados del club fue su increíble participación en la Copa de la UEFA 2000-2001, donde, contra todo pronóstico, llegó a la final frente al Liverpool en un partido épico que se decidió en la prórroga con un marcador de 5-4. Este subcampeonato europeo marcó un antes y un después en la historia del club, catapultando su nombre a nivel internacional.

A lo largo de los años, el Alavés ha vivido ascensos y descensos, demostrando una resiliencia y un espíritu de lucha que lo caracterizan. Celebró su centenario en la temporada 2020-2021, un momento significativo para la afición y la institución, reafirmando su arraigo y compromiso con la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Entrenador Actual del Deportivo Alavés

El entrenador actual del Deportivo Alavés es Eduardo Coudet. El técnico argentino asumió el cargo con la misión de consolidar al equipo en la Primera División y potenciar el talento de sus jugadores. Con una trayectoria que incluye experiencia en banquillos de Sudamérica y Europa, Coudet aporta una visión táctica y una intensidad que busca imprimir en el juego del conjunto albiazul.

Capitán Actual del Deportivo Alavés

El capitán actual del Deportivo Alavés es Rubén Duarte. El experimentado defensor andaluz es un referente dentro y fuera del campo, liderando al equipo con su solidez defensiva, compromiso y veteranía. Su liderazgo es fundamental para mantener la cohesión del vestuario y transmitir los valores del club a los jugadores más jóvenes.

Nombre y Posición del Deportivo Alavés Actual

El nombre completo del club es Deportivo Alavés, S.A.D. (Sociedad Anónima Deportiva). En la temporada 2024-2025, el Deportivo Alavés logró la permanencia matemática en la Primera División en la penúltima jornada, tras vencer al Real Valladolid. Esta permanencia asegura su continuidad en la máxima categoría del fútbol español para la próxima temporada.

Estadio del Deportivo Alavés

El estadio del Deportivo Alavés es el Estadio de Mendizorroza, un recinto histórico inaugurado el 27 de abril de 1924. Ubicado en Vitoria-Gasteiz, este estadio ha sido testigo de innumerables partidos y emociones a lo largo de los años. Con una capacidad actual de 19.840 espectadores, Mendizorroza es un símbolo del alavesismo y un lugar donde la afición se vuelca con su equipo.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Deportivo Alavés

A lo largo de su historia, el Deportivo Alavés ha obtenido los siguientes campeonatos y clasificaciones destacadas:

Segunda División de España (4): 1929-30, 1953-54, 1997-98, 2015-16

1929-30, 1953-54, 1997-98, 2015-16 Subcampeón de la Copa del Rey (3): 1927-28, 1997-98, 2016-17

1927-28, 1997-98, 2016-17 Subcampeón de la Copa de la UEFA (1): 2000-01

Además de estos títulos, el Deportivo Alavés ha logrado varias clasificaciones meritorias en la Primera División, consolidándose como un equipo competitivo en el fútbol español. Su reciente permanencia en la temporada 2024-2025 es un testimonio de su esfuerzo y dedicación.

Deportivo ALAVÉS: La leyenda indomable que nunca se rinde y pisa fuerte en la primera división. El Deportivo Alavés continúa escribiendo su historia con el apoyo incondicional de su afición, buscando nuevos éxitos y manteniendo vivo el espíritu del «Glorioso».

