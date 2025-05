Deportivo Táchira y Levante UD, de España, impulsan el talento nacional

El club español Levante UD y el once veces campeón venezolano Deportivo Táchira FC han establecido formalmente una colaboración estratégica enfocada en el avance y la maduración de jóvenes promesas del fútbol a nivel mundial. Consulta acá todos los resultados en vivo de ambos equipos.

Este pacto se basa en labores preliminares ejecutadas en febrero, cuando el Levante UD, en conjunto con Global Football Total y FBPro, implementó un programa de detección de talentos en San Cristóbal.

Directivos del departamento de formación internacional del equipo español sostuvieron encuentros con Gustavo Maldonado, gerente general del Deportivo Táchira, para analizar posibles colaboraciones y efectos sinérgicos. Como gesto recíproco, una comitiva del club venezolano visitó las instalaciones del Levante UD en Valencia. Este diálogo ha impulsado de manera importante la formulación de un convenio que se prevé genere ventajas para ambas instituciones deportivas y abra un panorama de posibilidades para el crecimiento de futbolistas jóvenes con potencial para trascender fronteras.

Las dos entidades comparten la visión de ofrecer a los jóvenes futbolistas los recursos esenciales para su progreso en los ámbitos deportivo, personal y de formación, con la aspiración de alcanzar el escenario global. Esta alianza simplificará la integración de jugadores de las divisiones inferiores del Táchira en la estructura formativa del Levante UD, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en un ambiente profesional de alta demanda competitiva.

El Levante UD ha resaltado el significativo aumento en la calidad del talento futbolístico venezolano, enfatizando la importancia de brindar plataformas para que estas jóvenes promesas puedan sobresalir a nivel internacional. El Deportivo Táchira, un club con una trayectoria destacada y un amplio apoyo de aficionados, se suma a esta iniciativa que pone de relieve el compromiso del Levante UD con el impulso del fútbol a nivel global y la generación de oportunidades para jóvenes talentos.

