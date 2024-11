Arepa de batata tradicional venezolana

Arepa de batata La arepa es tradicionalmente de maíz pilado o harina de maíz precocida, en esa ocasión te damos una alternativa para no dejar de disfrutar del buen sabor venezolano. Ingredientes 1 batata grande

1 cucharada de avena

2 cucharaditas de Linaza

sal al gusto

agua si es necesario

Instrucciones 1. Después de horneada, quítale la piel a la batata, machácala hasta que quede como un puré. 2. Agrega la avena, la linaza y la sal marina, mezcla todo muy bien. Agrega agua para amasar si es necesario. 3. Una vez que tengas la masa homogénea y suave, forma tus arepas y cocinalas a la plancha o al horno.

