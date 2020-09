Descalificados varios tenistas del Roland-Garros por dar positivo para COVID-19.

La dirección del Torneo Roland-Garros confirma las calificaciones de dos jugadores que dieron positivo por Covid-19 y otros tres jugadores que han sido declarados «casos de contacto» debido a que su entrenador que dio positivo por covid19.

Uno de estos cinco jugadores eliminados es el español Bernabé Zapata, que ha regresado a España en tren, según ‘Marca’. Zapata llegaba a París después de ganar su primer Challenger y con su mejor ranking ATP (número 144).

Los otros cuatro nombres que han desaparecido de la lista de inscritos han sido Ernesto Escobedo, Denis Istomin, Pedja Krstin y Damir Dzumhur.

De acuerdo con el protocolo de salud del torneo, estos cinco jugadores fueron excluidos de la tabla de fase previa. En total, se han realizado alrededor de 900 pruebas desde el jueves septiembre 17.

La medida fue anunciada por la propia organización de Roland-Garros, cuya fase de descalificación comenzó este lunes 21 de septiembre y con la que se buscarán las últimas 16 plazas del cuadro principal y finalizará el viernes 25.

La competición se aplazó debido a la pandemia y se celebrará excepcionalmente este año del 27 de septiembre al 11 de octubre.

