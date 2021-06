Descubre cómo recuperar los archivos borrados por accidente de tu equipo.

Tanto en PC como en Mac podemos cometer la equivocación de eliminar por accidente algún archivo que era de muchísima importancia. Quizá se trataba de un documento que teníamos que entregar urgentemente, o quizá era una fotografía que atesorábamos por su enorme valor sentimental. Sea como sea, a todos nos pasó en alguna ocasión que eliminamos lo que no correspondía, así que en esos momentos nos habría venido muy bien tener un software como Wondershare Recoverit para recuperar esos archivos perdidos por accidente. Por suerte, este software ya está aquí, y lo tienes a tu disposición para resolver estos problemas.

¡Recupera tus archivos eliminados!

En Windows o en macOS puedes eliminar accidentalmente archivos de diversas maneras. Por ejemplo, puedes eliminarlos vaciando la papelera de reciclaje en un momento inoportuno, mientras todavía quedaban archivos importantes en ella que tenías previsto restaurar. O quizá los eliminaste por error pulsando shift + suprimir en lugar de simplemente enviándolos a la papelera de reciclaje para poder revisarlos más tarde. Sea como sea, este tipo de eliminación accidental puede ser muy problemática y causarte más de un disgusto. Por eso es que necesitas un software como Wondershare Recoverit para restaurarlos.

¿Es posible restaurar los archivos eliminados?

Sí. La clave está en que los archivos que eliminas de tu disco duro no se borran necesariamente del disco. Imaginemos que tienes una foto con tu abuelo que quieres conservar, pero que la borras sin darte cuenta. Al borrarla, tu computadora no acude al lugar del disco duro para eliminarla de ahí y dejar ese espacio ‘en blanco’, sino que simplemente acude al lugar donde se encuentra y ‘lo marca’ como si estuviera en blanco. La computadora está designando esa zona de tu disco como una zona en la que se pueden escribir nuevos archivos, pero, mientras no la utilice realmente para escribirlos, tus archivos ‘borrados’ seguirán ahí.

Recupera tus archivos eliminados con Recoverit

Por esto con Wondershare Recoverit puedes recuperar archivos Word eliminados, y restaurarlos a su estado original, siempre y cuando tu computadora no haya sobrescrito esa zona del disco. Para recuperar los archivos, entonces, sigue estos sencillos pasos:

1. Designa dónde deben buscarse los archivos

Si recuerdas que tus archivos perdidos estaban en la papelera, puedes elegir la opción correspondiente para recuperar archivos borrados de papelera de reciclaje, y esto tardará mu poco tiempo. Sin embargo, si estaban en otras partes de tu computadora, puedes designar la carpeta correspondiente, o simplemente hacer una búsqueda global en todo el disco, lo que también tardará más tiempo, pero será más abarcador.

2. El proceso de búsqueda tomará unos minutos

Será muy poco tiempo si hiciste la búsqueda detallando la ubicación del archivo perdido, pero te tomará algo más si hiciste la búsqueda general en todo el disco duro. En cualquier caso, simplemente espera a medida que Wondershare Recoverit enumera los archivos que puede recuperar.

3. Selecciona el archivo y previsualízalo

Gracias a su sofisticada opción de previsualización, Wondershare Recoverit te permite ver anticipadamente los archivos que quieras recuperar para comprobar si efectivamente eran esos los que habías eliminado por error. En caso de que así sea, simplemente pulsa el botón ‘Recuperar’, y ya los tendrás de nuevo en el equipo.

Repara tus videos con Wondershare Recoverit

También es posible reparar videos corruptos con Wondershare Recoverit, ya que cuenta con una sofisticada herramienta diseñada para comparar los archivos de video dañados con archivos de video que tengan su estructura de datos intacta. De esta manera vas a poder solucionar problemas de corrupción de video gracias a esta herramienta de recuperación, siempre y cuando dispongas de un archivo de video equivalente.

¡Recuerda! Una copia de seguridad es tu mejor amiga

Aunque Wondershare Recoverit puede resultarte de gran ayuda para restaurar archivos eliminados por accidente, siempre es buena idea hacer copia de seguridad con Ubackit de todo el contenido de tu disco duro, o, a menos, de los archivos más importantes que tengas en él. Esta aplicación te va a permitir contar con una copia de respaldo para prevenir cualquier tipo de daño o pérdida en tus archivos. Además, esta aplicación puede ayudarte en caso de ataques de malware o de pérdida de tu computadora.

Descarga ahora Wondershare Recoverit

Si quieres comprobar hasta qué punto es útil esta aplicación, prueba Wondershare Recoverit gratis para restaurar archivos eliminados y verás que se trata de un software muy avanzado, capaz de analizar por completo tu disco duro y traerte de vuelta una gran cantidad de archivos que ya dabas por perdidos. ¡Descarga Wondershare Recoverit ahora para comenzar a recuperar los archivos eliminados por error de tu computadora!

