Descubre la “Ciudad Moderna” de Loreana

Loreana, la venezolana radicada en Miami, decide arrancar el año con Ciudad Moderna, un tema con sonidos rap que llega para volver a romperla. Para los próximos meses Loreana promete el lanzamiento de su primer disco y así comenzar a consolidar su carrera musical.

Loreana, quien nació en Maracaibo, a sus 25 años se perfila como una promesa de la música venezolana en el mundo del RAP-Hip Hop; esta chica ha venido ganando cada vez más popularidad en la industria de la música. Sin duda una artista que va creciendo a pasos gigantes.

Ciudad Moderna; un single que fue escrito por la misma Loreana en julio del año pasado, pero estrenado en enero de 2021. Producido por Sebastian Núñez [@sebasplay] en Chocolate Music Studio [@chocolatemusice]. Ambos le dieron a este track un estilo POP-RAP, que narra una historia para reflexionar sobre el presente y el futuro; sobre nuestros valores y esos conceptos internos que nos impulsan a ser mejor. Sin duda una crítica social que invita al despertar individual y a escapar del adoctrinamiento diario.

Loreana, vuelve a mostrarnos un tema cargado de personalidad; esta joven artista, le da la bienvenida a este nuevo año de la mejor manera posible. Luego del lanzamiento exitoso de Alas, un tema que acompañado de su video logró más de 100.000 reproducciones en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XKty1DI2G7g.

Loreana nos adelantó que ya tiene ¡TODO LISTO! para el lanzamiento de su primer disco, el cual anunciaremos dentro de algunos meses; así que, la invitación es para estar muy atentos a los próximos pasos de esta joven artista.

