Cómo preparar salsa de queso para fiestas

Con esta receta podrás preparar una fenomenal salsa de queso para aderezar tus reuniones.

Ingredientes para hacer una salsa de queso espectacular

4 onzas de queso fresco rallado.

rallado. 1 taza de leche o crema de leche .

o . 1 pizca de ají molido.

molido. 2 cucharadas de cebolla blanca larga.

larga. Sal y pimienta al gusto.

Preparación para la salsa de queso

Lo sentimos al defraudarte si eres de las que esperaba una preparación muy elaborada, con muchos pasos y demás. Porque para nuestra sorpresa, y ahora para la tuya, hacer una salsa de quesos tan épica como esta no es tan complicado como uno se lo imagina.

Primero necesitas colocar el queso en la licuadora y añadir la leche o crema de leche. Luego pica finamente la cebolla y agrégala a la mezcla del queso para después incorporar la pizca de ají molido junto a la sal y la pimienta. ¡Eso es todo! Solo te queda encender la licuadora y esperar a que la salsa de queso esté homogénea y luzca espesa.

Y bueno, si deseas esta salsa caliente, debes cocinar a fuego lento los ingredientes ya licuados con ½ taza adicional de leche, sin dejar de moverlos hasta que rompa en hervor.

Puedes servirla y usarla como más te guste, pero de cualquier forma te aseguramos que va a conquistar a todo el que la pruebe.

Ya sabes, no olvides acompañar esta salsa de queso y las demás cremas junto a las galletas saladas y las rebanadas de pan, unas cucharitas y deja que sean tus invitados quienes den el veredicto final.

En : Gastronomía