Descubre Wondershare EdrawMax, el software ideal para diseñar líneas de tiempo

En la gran mayoría de las industrias, las líneas de tiempo son infográficos que resultan muy útiles para representar la evolución de un proyecto, un cronograma de actividades o la historia de una compañía. Gracias a este tipo de infográficos es mucho más sencillo visualizar la evolución de un proyecto en el tiempo y los objetivos que se persiguen con él, de ahí que tantas industrias utilicen los cronogramas y las líneas de tiempo para diferentes propósitos. Tanto si te dedicas profesionalmente a alguna de ellas como si todavía estás estudiando, te interesará todo lo que Wondershare tiene para ofrecerte.

Una de las mejores aplicaciones para crear y editar líneas de tiempo y cronogramas es Wondershare EdrawMax. Con esta aplicación vas a poder crear todo tipo de infográficos a partir de una amplia variedad de plantillas y elementos dinámicos de fácil personalización. Vamos a mostrarte en qué consiste Wondershare EdrawMax, por qué es la aplicación ideal para descargar plantillas de líneas del tiempo gratis, y cómo puedes utilizar sus plantillas de diagramas gratis para todos tus proyectos.

¿Qué es Wondershare EdrawMax?

Wondershare EdrawMax es una aplicación especializada en el diseño de infográficos de todo tipo. Se lo utiliza para crear todo tipo de infográficos, desde cronogramas y líneas de tiempo hasta gráficos de Ishikawa, planos de planta, diseños de ingeniería, diseños industriales y mucho más. Su interfaz es muy sencilla de utilizar y cuenta con muchísimos elementos ya diseñados que simplemente tienes que seleccionar, arrastrar y usar como prefieras, de manera que esta aplicación ya la utilizan millones de personas de todos los niveles de experiencia.

Cientos de plantillas diferentes

¡No necesitas ser especialista en diseño para usar este software! Todo lo contrario. Con Wondershare EdrawMax vas a poder utilizar docenas de plantillas para líneas del tiempo en Word, plantillas de diagramas de espina de pez, plantillas de diagrama de Ishikawa, plantillas de diagrama de velas japonesas, plantillas de diagramas de esquemas eléctricos, y muchísimas más. En total vas a poder contar con más de 260 tipos de diagrama diferentes, y cada tipo de diagrama cuenta con una amplia variedad de plantillas predefinidas, así que solo vas a tener que seleccionar la que se adecúe mejor a tu proyecto y comenzar a trabajarlo a partir de ahí. ¡Además, editar estas plantillas es extraordinariamente fácil!

Elementos dinámicos personalizables

La clave de la sencillez y la eficacia de Wondershare EdrawMax se encuentra en los elementos dinámicos personalizables de sus plantillas. La mejor manera de comprobar esto es probando el software. En cuanto abras cualquiera de las plantillas de Wondershare EdrawMax, vas a comprobar que puedes hacer clic sobre cualquier elemento –por ejemplo cajas de texto, vectores, flechas, etcétera–, y entonces te aparecerá una serie de opciones para personalizar su color, su tamaño, su grosor, sus bordes, su posición y muchos otros aspectos. Retoca estas opciones como prefieras para dejar cada elemento a tu gusto, duplica elementos o elimínalos, y, en definitiva, haz todo lo que consideres necesario con tu proyecto hasta que quede perfecto.

Compatible con muchos formatos

Todos los proyectos que hagas con Wondershare EdrawMax son exportables a otros formatos como PPT, JPEG, DOCX, HTML, PDF y Visio. Esto significa que vas a poder integrar con facilidad tus proyectos de Wondershare EdrawMax en suites de software como la de Microsoft Office, vas a poder imprimirlos fácilmente en PDF, vas a poder integrarlos de manera sencilla en tus páginas web, y vas a poder incluso exportarlos a Visio. Además, también contarás con compatibilidad inversa, es decir, vas a poder importar proyectos que tengas a medias desde Visio, para poder completarlos utilizando las herramientas sofisticadas que te ofrece Wondershare EdrawMax.

Descarga ahora Wondershare EdrawMax

Puedes descargar Wondershare EdrawMax gratis para utilizar su versión de prueba sin ningún costo, y descubrir todo lo que tiene para ofrecerte este software de primer nivel. Wondershare EdrawMax es un software de creación y edición de infográficos útil para una amplia variedad de industrias, desde el marketing hasta el periodismo, pasando por la enseñanza, la investigación, la ingeniería y muchos otros ámbitos.

Lo más interesante de Wondershare EdrawMax es que cuenta con una extraordinaria variedad de plantillas personalizables para cualquier tipo de proyecto que tengas entre manos, de manera que vas a poder comenzar a trabajar a partir de los diseños que encontrarás en estas plantillas, y el resto simplemente consistirá en ir retocándolas para dejarlas a tu gusto. ¡Comienza a utilizar ahora Wondershare EdrawMax y descubre todo lo que tiene para ofrecerte este software de diseño de infográficos y diagramas!

