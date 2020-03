Descubren cuanto tiempo puede mantenerse «vivo» el coronavirus flotando en el aire.

El estudio, llevado a cabo por epidemiólogos del gobierno de China y difundido por la prensa local, asegura que el virus puede durar días en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas. Esta condición aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara.

El coronavirus flotando en el aire. El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros, es decir, más lejos de la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, según un estudio publicado por científicos chinos.

El tiempo que el virus dura en la superficie depende de factores como la temperatura, según el estudio. Por ejemplo, a alrededor de 37 grados centígrados puede sobrevivir de dos a tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel, esto se contrapone a otra investigación que indica que pueden ser hasta nueve días.

Estos hallazgos desafían el consejo de las autoridades de salud de todo el mundo de que las personas deben permanecer separadas a una distancia segura de uno a dos metros, señala el periódico South China Morning Post.

Las cifras oficiales muestran una clara tendencia de reducción de los nuevos contagios por coronavirus en China, que en las últimas 24 horas contabilizó tan sólo 19 nuevos positivos, mientras que casi 60.000 personas han superado la resultante neumonía COVID.19.

Asimismo, las autoridades sanitarias chinas contabilizaron este martes 17 decesos, todos ellos en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que registró 17 casos de los 19 nuevos.

